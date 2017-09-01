» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»

С первого сентября в Озерском городском округе начинается приём предложений для включения в план мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на период с 2018 до 2022 года.

В течении двух недель с 1 до 15 сентября специалисты администрации Озерского городского округа готовы принять любые предложения от граждан по благоустройству дворовых и общественных городских территорий.

– С первого сентября мы начинаем принимать от жителей предложения для дальнейшего рассмотрения и возможного включения их в данную программу, – прокомментировал порядок работы заместитель главы администрации округа Иван Сбитнев. – Я обращаюсь к жителям округа с просьбой включиться в эту работу. Те предложения, которые уже были подготовлены, но не вошли в программу в 2017 году, могут быть реализованы на следующем этапе с 2018 до 2022 года. Активное взаимодействие с жителями в обсуждении данной темы позволит привлечь в округ средства федерального и областного бюджетов, и эффективно распорядиться этими средствами для того, чтобы благоустроить дворы и общественно-культурные центры Озерска. Планируется, что объём финансирования мероприятий по благоустройству в следующем году будет не ниже тех средств, которые были направлены в округ в 2017 году.

На официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Актуально» – «Формирование комфортной городской среды» будет размещена форма для подачи предложений, которая была разработана для того, чтобы жителям округа было проще сформулировать и оформить свою инициативу. Данная форма предложена в помощь и не является обязательной. Обязательными условиями для подачи заявки является наличие фотографии дворовой или общественной городской территории, о которой идёт речь в предложении о благоустройстве, а также согласование этих предложений с управляющей организацией.

В ближайшее время на сайте органов местного самоуправления будет опубликован алгоритм действий по формированию и утверждению муниципальной программы для того, чтобы в декабре 2017 года все пункты рабочего плана были проработаны и выполнены в полном объёме. Это позволит до начала следующего года утвердить программу по «Формированию комфортной городской среды в Озерском городском округе на 2018-2022 годы». По итогам работы на каждом этапе будет подготовлена и опубликована информация на сайте органов местного самоуправления и в средствах массовой информации округа, чтобы жители могли отслеживать все этапы проводимой работы.

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