Шквалистое усиление ветра прогнозируется днем 4 сентября на Южном Урале

Порывистый ветер, до 15-20 метров в секунду, ожидается в Челябинской области 4 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные, местами – сильные дожди, возможны грозы, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 15-20. Температура воздуха будет плюс 20-25, на севере – 14-19, на крайнем юге – 26-31.

При сильном ветре населению рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев.

По информации Челябинского Гидрометцентра, 4 сентября в отдельных районах сохранится высокая, в южной половине – чрезвычайная пожарная опасность. Региональное управление МЧС сообщает, что за минувшие сутки в лесах произошло два возгорания.

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