Южный Урал примет фестиваль духовной музыки

С 21 по 24 сентября в Челябинской области состоится международный фестиваль духовной музыки.

Начало новой музыкальной традиции на Южном Урале было положено год назад. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил провести благотворительный концерт духовной музыки в Храме Рождества Христова города Кыштым. В сентябре 2016 года состоялось сразу два концерта. Под старинными сводами верхнего яруса выступили храмовые коллективы Челябинска и камерный хор имени Валерия Михальченко областной филармонии. Благотворительный концерт был восторженно воспринят слушателями, и вскоре было принято решение о создании фестиваля духовной музыки.

Фестиваль получил статус международного. Его размах говорит сам за себя: семь городов области и четыре епархии. Кыштым – Челябинск – Южноуральск – Троицк – Магнитогорск – Сатка – Златоуст. В каждом из городов состоится полноценный концерт. Состав участников также впечатляет. Фактически форум объединит все известные хоровые коллективы области, включая храмовые, детские, а также учебные и любительские.

Кроме хоровых коллективов Южного Урала, перед гостями выступит екатеринбургский хор «Доместик» имени В.А. Копанева, государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (г. Москва) и византийский хор Святого Иоанна Дамаскина (Греция).

Отметим, в 2017 году Кыштымский Храм Рождества Христова, в котором состоятся открытие фестиваля, гала концерт и закрытие, отмечает свое 160-летие.

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