На Южном Урале стартовала акция «Живи, лес!»

Главное управление лесами Челябинской области и подведомственные учреждения присоединяются к всероссийской акции «Живи, лес!». Как рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов, мероприятия, проводимые в рамках проекта, продлятся до конца октября и включают в себя посадку леса, очистку зеленых массивов от мусора, осуществление уходов за посадками, сбор лесосеменного сырья, а также просветительские мероприятия, выставки рисунков и фотографий. В числе первых акцию поддержало Кусинское лесничество. Работники учреждения совместно с кандидатом в депутаты Кусинского городского поселения Евгением Терентьевым Евгением Владимировичем, котрый работает мастером леса арендатора – ИП Захарова Е.В., провели очистку от бытового мусора на участке, прилегающем к месту отдыха у пруда на р. Юважелга. «Кроме того, с жителями проведена беседа о бережном отношении к природе», – добавили в Кусинском лесничестве. Добавим, проведение мероприятий в рамках акции «Живи, лес!» особенно актуально в рамках проходящего в стране Года экологии.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-startovala-akciya-zhivi-les-40710