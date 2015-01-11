Житель поселка Новогорный признан виновным в оскорблении участника судебного разбирательства и в возбуждении ненависти по признакам расы и национальности

3 мая 2017 года Илья Шайхисламов, в отношении которого проводилось судебное заседание по уголовному делу, явившись на судебное заседание в состоянии опьянения, проявляя неуважение к суду, высказал в адрес государственного обвинителя грубую нецензурную брань, публично оскорбив его. При этом Шайхисламов И. с целью возбуждения ненависти и вражды, унижения достоинства группы лиц высказал крайне негативные выражения в адрес неограниченной группы лиц (русских) по национальному и расовому признаку.

Суд признал Шайхисламова И. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства) и ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства).

Назначая наказание, суд учел, что уголовное дело по ходатайству подсудимого было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при полном согласии подсудимого с предъявленным ему обвинением, его раскаяние в содеянном.

С учетом этого суд назначил Шайхисламову И. наказание по совокупности преступлений в виде обязательных работ сроком в 400 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда