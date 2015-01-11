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Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

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Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

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Пресс-конференция в театре "Наш дом"

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1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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Чем жила Челябинская область: главные новости прошедшей недели

Пока в России обсуждали школьного стрелка, который на второй день учебы пришел в класс с пневматическим оружием и дымовыми шашками, Челябинская область вновь стала аутсайдером экологического рейтинга регионов. На этой неделе были зафиксированы первые осенние заморозки, НМУ объявляли дважды, мэрия Челябинска заинтересовалась репродуктивными планами населения, а в Карабаше выросли грибы-гиганты – вес одного из лесных даров достиг девяти килограммов, а длина превысила 70 сантиметров. Самые важные и интересные новости недели – в традиционном обзоре Агентства новостей «Доступ».

О ХОРОШЕМ

В минувшую субботу Челябинск праздновал 281-й день рождения. В этот день в городе состоялось более 20 мероприятий, включая выступления звезд российской эстрады – групп «Корни», «Фабрика», «Градусы», а также Олега Газманова. На Кировке прошел Гала-концерт открытого областного конкурса «Песня города-2017», по главным магистралям Челябинска проехала праздничная Кавалькада, а в парке Гагарина состоялся традиционный «Парад первоклассников». Завершился праздник традиционным приемом главы Челябинска заслуженных работников культуры, образования, здравоохранения и почетных граждан. Обещанный музыкальный фейерверк длился 15 минут и поразил челябинцев своей красотой.

Чем жила Челябинская область: главные новости прошедшей недели

Добавим, что в канун Дня города градоначальник Евгений Тефтелев назвал две главные проблемы Челябинска – это ЖКХ и благоустройство. В частности, речь шла о долгостроях.

Котлован на перекрестке улицы Свободы и проспекта Ленина, по словам градоначальника, скоро превратится в здание. «Владелец объекта обещает построить здание в 2019 году, сделать фасад и убрать забор. По Васенко я также встречался с собственниками, есть разные задумки. Но у них недостаточно средств. Срок окончания работ – 2019 год», – комментирует Тефтелев.

Он также упомянул долгострой на пересечении улиц Братьев Каширины и Каслинской. До сих пор по поводу дальнейшей судьбы объекта идут споры. По словам градоначальника, есть экспертиза, которая показывает, что можно сделать капитализацию, но часть экспертов считают, что дальнейшая работа с этим объектом нецелесообразна.

Он также отметил, что хотел бы хотел бы запомниться горожанам, в частности, как мэр, построивший долгожданную набережную у реки Миасс. «Я больше 25-ти лет на государственной службе. Наверное, как и любому человеку, мне бы сделать что-то запоминающееся. Река Миасс для челябинцев – место притяжения. Хотелось бы сделать набережную любимым местом отдыха», – сказал градоначальник.

Субботний праздник разбавили «маски-шоу» на ЧМЗ. Полиция нагрянула в челябинский ресторан «Бакинский дворик». В итоге в отдел доставили более 30 человек.

О КОСМИЧЕСКОМ

Мощнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце! Физики уже присвоили ей максимальный балл в девять и три десятых. Взрыв произошел из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Это уже привело к сбою в системах связи и навигации и сильнейшей магнитной буре.

За небывалой солнечной активностью сейчас следят во всех аэрокосмических агентствах мира. Ученые предупреждают, что вспышка такой мощности способна нарушить работу космических спутников.

О СТРАННЫХ ПОСТУПКАХ

Участковый из Коркино вместо работы поехал в Уфу на велосипеде. Уволили. Молодой мужчина, не сказав никому ни слова, утром сел на велосипед и поехал «в закат», чтобы отвлечься от проблем. Между тем, коллеги его потеряли, решив, что страж порядка мог стать жертвой преступных посягательств или покончил с собой. По факту его пропажи в СК даже возбудили дело об убийстве. По тревоге был поднят весь личный состав УМВД по Челябинску. Полицейские принялись прочесывать город и окрестности. Следы их коллеги обрывались в челябинском бору. Поэтому стражи порядка облазили все кусты и карьеры, пытаясь найти пропавшего.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ

В Курчатовском районном суде Челябинска прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении гражданина США Айра Дэвида Лэнга и его «партнерши» – гражданки России. Их обвиняют в том, что они десять лет снимали в Челябинске порнофильмы с участием детей. Снятое видео распространяли в интернете. Американцу инкриминируют еще и изнасилования несовершеннолетних – всего более 20 преступных эпизодов.

Гражданину США 64 года, он проживал в Челябинске без регистрации. Порнографическую деятельность американца пресекли сотрудники полиции. Лэнг был арестован в ноябре 2015 года и содержался в камере СИЗО-1 повышенной комфортности.

О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Супруги, воспитывающие двух внуков, чьи родители погибли в ДТП, лишаются дома из-за ошибки местных чиновников и требований Газпрома.

Ни обращения к президенту РФ Владимиру Путину, ни попытка договориться с представителями Газпрома не уберегли семью Стародубцевых из деревни Боровое от сноса их единственного дома, в постройку которого супруги вложили все средства и силы. Разрешение на строительство было оформлено в 2010 году в администрации Чебаркульского района. Как выяснилось, по ошибке чиновников. А в 2015 году дочерняя организация Газпрома – ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» потребовала снести дом из-за нарушения 150-метровой зоны минимального расстояния от газопровода.

Теперь семья судится с администрацией района из-за компенсации, положенной за снос жилья. Стародубцевым предлагают 2,5 млн рублей вместо запрошенных ими более 6 млн. Чиновники подали ходатайство в суд о назначении экспертизы по определению фактической стоимости затрат на строительство и приобретения материалов. Между тем, дом уже обустроен и на него оформлена «зеленка», а значит, он является объектом рыночных отношений. Семья могла бы продать объект недвижимости по рыночной стоимости, если бы не ошибка чиновников.

О ТРАГИЧНОМ

В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка от менингита – напомним, воспитанник одного из детсадов в Тракторозаводском районе скоропостижно скончался в июле 2017 года.

Четырехлетний мальчик, доставленный 14 июля с высокой температурой в нейроинфекционное отделение ДГКБ № 8, умер ночью 15-го. «По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области была проведена процессуальная проверка, в ходе которой было установлено, что врачи другого лечебного учреждения, в которое ранее обращались родители ребенка, не диагностировали у него болезнь, ставшую причиной смерти», – говорится в сообщении СКР.

Напомним, после смерти ребенка в помещении ясельной группы детсада № 393 в Тракторозаводском районе, куда он в последний раз пришел 12 июля, была произведена дезинфекция, воспитанники прошли карантин.

Также летом сообщалось о вспышке энтеровирусной инфекции, в четырех случаях приведшей к серозному менингиту у воспитанников летнего спортивного лагеря. В том случае обошлось без летальных исходов. Инфекция оказалась завозной.

На железнодорожной станции Гумбейка Агаповского района 14-летнего подростка убило током. Трагедия случилась 2 сентября. Прибывшие на место правоохранители увидели рядом с телом подростка оголенный провод линии электропередачи, упавший с опоры.

О ПОЛИТИКЕ

Губернатор Борис Дубровский устроил разнос главе Миасса и Копейска. В двух муниципалитетах аудиторы нашли серьезные финансовые нарушения. Речь идет о расходовании бюджетных средств.

По словам губернатора, оба муниципалитета – сложные, но ключевые для региона. «Мы хотим, чтобы Миасс стал территорией опережающего развития, рассчитываем на то, что здесь будет одна из ключевых агломераций Челябинской области. Но как можно тут что-то стратегически планировать, когда не решены операционные задачи, элементарные вопросы текущей деятельности?» – заявил глава региона.

Губернатор поручил главе Миасса Геннадию Васькову в течение месяца разработать алгоритм для устранения нарушений. Напомним, что проверяющие выявили в Миассе продажу участков с рекой, которая находится в федеральной собственности. В Копейске объекты, на которые были потрачены бюджетные деньги, до сих пор не используются. Так произошло с водоводом в поселке Горняк.

В воскресенье, 10 сентября, в Челябинской области состоялись выборы главы Полоцкого сельского поселения (Кизильский район), депутатов в Белозерском, Еленинском и Муслюмовском сельских поселениях, а также в Пласте и Розе, где изберут 61 депутата. Еще в 55 муниципальных образованиях прошли дополнительные выборы в органы местного самоуправления, там распределяются 78 мандатов.

В 8 утра открылись 140 избирательных участков. Во второй половине дня начали поступать первые сообщения о нарушениях: справедливороссы заявили о массовых нарушениях на выборах в поселке Роза (Коркинский район, Челябинская область), а единороссы сообщили, что в мятежном поселке избили наблюдателя от их партии.

Явка на выборах в Челябинской области на 20.00 составила 29,4%.

Окончательные итоги выборов будут известны в понедельник, 11 сентября.

И О СВЯЗИ

Роспотребнадзор готов помогать южноуральцам составлять иски против компании «Теле2». Речь идет о включении в тарифные планы условий о взимании платы за период, когда абонент не пользуется услугами связи оператора. Подробнее – здесь.

https://dostup1.ru

Ключевые теги: Челябинская область.

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