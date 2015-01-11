Чем жила Челябинская область: главные новости прошедшей недели

Пока в России обсуждали школьного стрелка, который на второй день учебы пришел в класс с пневматическим оружием и дымовыми шашками, Челябинская область вновь стала аутсайдером экологического рейтинга регионов. На этой неделе были зафиксированы первые осенние заморозки, НМУ объявляли дважды, мэрия Челябинска заинтересовалась репродуктивными планами населения, а в Карабаше выросли грибы-гиганты – вес одного из лесных даров достиг девяти килограммов, а длина превысила 70 сантиметров. Самые важные и интересные новости недели – в традиционном обзоре Агентства новостей «Доступ».

О ХОРОШЕМ

В минувшую субботу Челябинск праздновал 281-й день рождения. В этот день в городе состоялось более 20 мероприятий, включая выступления звезд российской эстрады – групп «Корни», «Фабрика», «Градусы», а также Олега Газманова. На Кировке прошел Гала-концерт открытого областного конкурса «Песня города-2017», по главным магистралям Челябинска проехала праздничная Кавалькада, а в парке Гагарина состоялся традиционный «Парад первоклассников». Завершился праздник традиционным приемом главы Челябинска заслуженных работников культуры, образования, здравоохранения и почетных граждан. Обещанный музыкальный фейерверк длился 15 минут и поразил челябинцев своей красотой.

Добавим, что в канун Дня города градоначальник Евгений Тефтелев назвал две главные проблемы Челябинска – это ЖКХ и благоустройство. В частности, речь шла о долгостроях.

Котлован на перекрестке улицы Свободы и проспекта Ленина, по словам градоначальника, скоро превратится в здание. «Владелец объекта обещает построить здание в 2019 году, сделать фасад и убрать забор. По Васенко я также встречался с собственниками, есть разные задумки. Но у них недостаточно средств. Срок окончания работ – 2019 год», – комментирует Тефтелев.

Он также упомянул долгострой на пересечении улиц Братьев Каширины и Каслинской. До сих пор по поводу дальнейшей судьбы объекта идут споры. По словам градоначальника, есть экспертиза, которая показывает, что можно сделать капитализацию, но часть экспертов считают, что дальнейшая работа с этим объектом нецелесообразна.

Он также отметил, что хотел бы хотел бы запомниться горожанам, в частности, как мэр, построивший долгожданную набережную у реки Миасс. «Я больше 25-ти лет на государственной службе. Наверное, как и любому человеку, мне бы сделать что-то запоминающееся. Река Миасс для челябинцев – место притяжения. Хотелось бы сделать набережную любимым местом отдыха», – сказал градоначальник.

Субботний праздник разбавили «маски-шоу» на ЧМЗ. Полиция нагрянула в челябинский ресторан «Бакинский дворик». В итоге в отдел доставили более 30 человек.

О КОСМИЧЕСКОМ

Мощнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце! Физики уже присвоили ей максимальный балл в девять и три десятых. Взрыв произошел из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Это уже привело к сбою в системах связи и навигации и сильнейшей магнитной буре.

За небывалой солнечной активностью сейчас следят во всех аэрокосмических агентствах мира. Ученые предупреждают, что вспышка такой мощности способна нарушить работу космических спутников.

О СТРАННЫХ ПОСТУПКАХ

Участковый из Коркино вместо работы поехал в Уфу на велосипеде. Уволили. Молодой мужчина, не сказав никому ни слова, утром сел на велосипед и поехал «в закат», чтобы отвлечься от проблем. Между тем, коллеги его потеряли, решив, что страж порядка мог стать жертвой преступных посягательств или покончил с собой. По факту его пропажи в СК даже возбудили дело об убийстве. По тревоге был поднят весь личный состав УМВД по Челябинску. Полицейские принялись прочесывать город и окрестности. Следы их коллеги обрывались в челябинском бору. Поэтому стражи порядка облазили все кусты и карьеры, пытаясь найти пропавшего.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ

В Курчатовском районном суде Челябинска прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении гражданина США Айра Дэвида Лэнга и его «партнерши» – гражданки России. Их обвиняют в том, что они десять лет снимали в Челябинске порнофильмы с участием детей. Снятое видео распространяли в интернете. Американцу инкриминируют еще и изнасилования несовершеннолетних – всего более 20 преступных эпизодов.

Гражданину США 64 года, он проживал в Челябинске без регистрации. Порнографическую деятельность американца пресекли сотрудники полиции. Лэнг был арестован в ноябре 2015 года и содержался в камере СИЗО-1 повышенной комфортности.

О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Супруги, воспитывающие двух внуков, чьи родители погибли в ДТП, лишаются дома из-за ошибки местных чиновников и требований Газпрома.

Ни обращения к президенту РФ Владимиру Путину, ни попытка договориться с представителями Газпрома не уберегли семью Стародубцевых из деревни Боровое от сноса их единственного дома, в постройку которого супруги вложили все средства и силы. Разрешение на строительство было оформлено в 2010 году в администрации Чебаркульского района. Как выяснилось, по ошибке чиновников. А в 2015 году дочерняя организация Газпрома – ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» потребовала снести дом из-за нарушения 150-метровой зоны минимального расстояния от газопровода.

Теперь семья судится с администрацией района из-за компенсации, положенной за снос жилья. Стародубцевым предлагают 2,5 млн рублей вместо запрошенных ими более 6 млн. Чиновники подали ходатайство в суд о назначении экспертизы по определению фактической стоимости затрат на строительство и приобретения материалов. Между тем, дом уже обустроен и на него оформлена «зеленка», а значит, он является объектом рыночных отношений. Семья могла бы продать объект недвижимости по рыночной стоимости, если бы не ошибка чиновников.

О ТРАГИЧНОМ

В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка от менингита – напомним, воспитанник одного из детсадов в Тракторозаводском районе скоропостижно скончался в июле 2017 года.

Четырехлетний мальчик, доставленный 14 июля с высокой температурой в нейроинфекционное отделение ДГКБ № 8, умер ночью 15-го. «По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области была проведена процессуальная проверка, в ходе которой было установлено, что врачи другого лечебного учреждения, в которое ранее обращались родители ребенка, не диагностировали у него болезнь, ставшую причиной смерти», – говорится в сообщении СКР.

Напомним, после смерти ребенка в помещении ясельной группы детсада № 393 в Тракторозаводском районе, куда он в последний раз пришел 12 июля, была произведена дезинфекция, воспитанники прошли карантин.

Также летом сообщалось о вспышке энтеровирусной инфекции, в четырех случаях приведшей к серозному менингиту у воспитанников летнего спортивного лагеря. В том случае обошлось без летальных исходов. Инфекция оказалась завозной.

На железнодорожной станции Гумбейка Агаповского района 14-летнего подростка убило током. Трагедия случилась 2 сентября. Прибывшие на место правоохранители увидели рядом с телом подростка оголенный провод линии электропередачи, упавший с опоры.

О ПОЛИТИКЕ

Губернатор Борис Дубровский устроил разнос главе Миасса и Копейска. В двух муниципалитетах аудиторы нашли серьезные финансовые нарушения. Речь идет о расходовании бюджетных средств.

По словам губернатора, оба муниципалитета – сложные, но ключевые для региона. «Мы хотим, чтобы Миасс стал территорией опережающего развития, рассчитываем на то, что здесь будет одна из ключевых агломераций Челябинской области. Но как можно тут что-то стратегически планировать, когда не решены операционные задачи, элементарные вопросы текущей деятельности?» – заявил глава региона.

Губернатор поручил главе Миасса Геннадию Васькову в течение месяца разработать алгоритм для устранения нарушений. Напомним, что проверяющие выявили в Миассе продажу участков с рекой, которая находится в федеральной собственности. В Копейске объекты, на которые были потрачены бюджетные деньги, до сих пор не используются. Так произошло с водоводом в поселке Горняк.

В воскресенье, 10 сентября, в Челябинской области состоялись выборы главы Полоцкого сельского поселения (Кизильский район), депутатов в Белозерском, Еленинском и Муслюмовском сельских поселениях, а также в Пласте и Розе, где изберут 61 депутата. Еще в 55 муниципальных образованиях прошли дополнительные выборы в органы местного самоуправления, там распределяются 78 мандатов.

В 8 утра открылись 140 избирательных участков. Во второй половине дня начали поступать первые сообщения о нарушениях: справедливороссы заявили о массовых нарушениях на выборах в поселке Роза (Коркинский район, Челябинская область), а единороссы сообщили, что в мятежном поселке избили наблюдателя от их партии.

Явка на выборах в Челябинской области на 20.00 составила 29,4%.

Окончательные итоги выборов будут известны в понедельник, 11 сентября.

И О СВЯЗИ

Роспотребнадзор готов помогать южноуральцам составлять иски против компании «Теле2». Речь идет о включении в тарифные планы условий о взимании платы за период, когда абонент не пользуется услугами связи оператора. Подробнее – здесь.

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