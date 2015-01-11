Вниманию горожан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

По данным Челябинского ЦГМС: ночью и утром 12 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе до -2º, на поверхности почвы до -4º.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.

Елена Коробова, инструктор ГО