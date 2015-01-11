Вниманию горожан!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
По данным Челябинского ЦГМС: ночью и утром 12 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе до -2º, на поверхности почвы до -4º.
В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.
Елена Коробова, инструктор ГО
Ключевые теги: заморозки.
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