На Южном Урале пройдут сборы участников поисковых объединений УрФО

С 27 сентября по 1 октября на территории Чебаркульского танкового гарнизона пройдет слет участников поисковых объединений Уральского федерального округа «К поиску готов!». Более 250 представителей движения ждут соревнования по военной археологии и другим направлениям деятельности, а также занятия, которые помогут лучше подготовиться к следующему поисковому сезону. Военно-поисковые сборы «К поиску готов!» проводятся в целях формирования патриотических ценностей молодежи регионов Уральского федерального округа. Участниками являются представители Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты - Мансийского автономных округов в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет и от 18 до 21 года. «Уже во второй раз молодые поисковики Уральского федерального округа соберутся на военно-поисковых сборах и в течение четырёх дней пройдут образовательную программу, направленную на повышение уровня подготовки в работе в поисковых экспедициях», – рассказал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Программа сборов пройдёт по двум модулям: образовательному и соревновательному. Поисковики посетят мастер-классы, дискуссионные площадки с выступлением экспертов в области проведения работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества и спортивные испытания.Подать заявку на участие можно до 20 сентября в АИС «Молодежь России». Слет проходит под патронажем Полномочного представителя Президента в УФО Игоря Холманских и Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Организаторами мероприятия являются: министерство образования и науки Челябинской области, общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный центр поисковой деятельности и специальной подготовки «Опора».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-proydut-sbory-uchastnikov-poiskovyh-obedineniy-urfo-40756