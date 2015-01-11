Новости Спорт В «Лидере» вручат знаки отличия ВФСК ГТО Уважаемые жители Озерского городского округа! 19 сентября 2017 года, в 17:00, в холле КСК "Лидер" состоится торжественное вручение знаков отличия ВФСК ГТО. Значкисты по итогам 2 квартала 2017 года: Закирова Диана Рафилевна Левченко Сергей Александрович Маланин Степан Сергеевич Петрова Анастасия Вадимовна Абозин Семён Владиславович Копыл Анна Петровна Овчинникова Софья Михайловна Олейников Максим Андреевич Зинина Анна Павловна Юсупов Антон Маратович Бекмансурова Антонина Станиславовна Гариев Артём Ильгизович Ермолов Станислав Романович Корченкина Дарья Владимировна Ларькова Ева Евгеньевна Лемтюгин Константин Дмитриевич Подгорбунских Анастасия Андреевна Полутина Марина Сергеевна Тритинникова Вера Олеговна Чупрунова Мария Александровна Чухарева Анастасия Владимировна Шестаков Семен Анатольевич Васильчук Светлана Андреевна Родин Ян Сергеевич Филинков Михаил Александрович Горночаков Дмитрий Сергеевич Завьялов Михаил Владимирович Иванова Татьяна Андреевна Кудряшов Антон Сергеевич Лебедева Надежда Андреевна Максимов Олег Владимирович Мосеев Андрей Сергеевич Подгорбунских Данил Андреевич Попченко Иван Александрович Потеряев Даниил Александрович Юмшанов Кирилл Вадимович Гущина Марина Игоревна Ишимникова Екатерина Вячеславовна Калянов Сергей Владимирович Корпылева Анастасия Алексеевна Маркова Наталия Валерьевна Отрадных Анастасия Геннадьевна Безрукова Наталья Алексеевна Ключникова Людмила Александровна Маланин Сергей Васильевич Овчинников Антон Борисович Пушкарев Вячеслав Владимирович Шестернёв Алексей Иванович Акиньхов Александр Николаевич Батуев Александр Иванович Воробьев Александр Сергеевич Золотарёв Олег Геннадьевич Иванов Павел Николаевич Корнеев Алексей Александрович Андреев Дмитрий Евгеньевич Ветров Евгений Михайлович Чибисова Есения Артемовна Чудинов Евгений Сергеевич Бочкарев Максим Евгеньевич Гергенрейдер Диана Сергеевна Иштимирова Вилена Вильяновна Малютина Анжелика Денисовна Новоселова Вероника Александровна Обанин Матвей Михайлович Постникова Екатерина Евгеньевна Постникова Таисия Борисовна Смердев Антон Андреевич Талалайкина Полина Дмитриевна Торговник Яна Вадимовна Трифонова Арина Андреевна Чернобылов Степан Алексеевич Шахова Анастасия Степановна Вилкова Варвара Александровна Жмайло Михаил Александрович Душевина Елизавета Сергеевна Емельянова Поля Александровна Жаппаров Данил Денисович Жемчужный Николай Александрович Игонина Анна Сергеевна Казанцев Данил Олегович Корпылев Степан Алексеевич Макушин Дмитрий Андреевич Мерзляков Максим Александрович Снегов Игорь Сергеевич Соколова Дарья Николаевна Халиков Тимофей Владиславович Хужин Ильдар Русланович Архипов Дмитрий Васильевич Колесников Станислав Денисович Кудряшов Антон Сергеевич Перетокин Дмитрий Николаевич Сенчуков Даниил Сергеевич Сирук Иван Владимирович Афанасьев Владимир Сергеевич Попченко Иван Александрович Касымов Рустам Равилевич Ломаков Лев Григорьевич Игонин Радомир Сергеевич Иктисамов Данила Валерьевич Горбунов Данил Александрович Глухова Дарья Сергеевна Капранов Павел Александрович Корнишенкова Полина Андреевна Чудинов Егор Сергеевич Бурлаков Иван Павлович Власов Евгений Витальевич Заровнятых Георгий Евгеньевич Игнатьев Дмитрий Андреевич Маланина Валерия Сергеевна Скоропунин Павел Игоревич Соловов Никита Владиславович Харламова Влада Германовна Мастепан Алексей Александрович Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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