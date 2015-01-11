«Озёрское коммунальное хозяйство» продолжает битву за сотни миллионов

Управляющей компанией «Озёрское коммунальное хозяйство» предпринята ещё одна попытка присвоения около 400 миллионов рублей, якобы незаконно полученных муниципальным предприятием коммунального хозяйства с жителей домов, некогда находящихся под управлением ОКХ.

Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев иск компании к МПКХ, не нашёл оснований считать спорные денежные средства неосновательным обогащением предприятия и оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Как ранее неоднократно сообщал Озёрск.ру, юристы УК «ОКХ» начали тяжбу с муниципальным коммунальным хозяйством ещё в 2015 году. В многочисленных исковых заявлениях утверждалось, что средства, собранные МПКХ с населения за тепло- и водоснабжение, должны были поступать не напрямую поставщику, а на счета управляющей компании. Используя юридическую казуистику, ОКХ пыталось убедить суды, что МПКХ незаконно взымало средства на том основании, что соглашение об обслуживании между управляющей компанией и муниципальным предприятием признанно «незаключенным». Однако суды всех инстанций заняли позицию здравого смысла, сотни миллионов, полученных МПКХ в счёт реально оказанных услуг, остались для ОКХ недосягаемыми.

Попытки «вернуть упущенное» со стороны «Озёрского коммунального хозяйства» не прекратились и после того, как в августе прошлого года компания была признана банкротом и впоследствии прекратила свою деятельность в городе. Теперь юристы ликвидируемой компании утверждают, что «присвоение» коммунальщиками почти 400 миллионов не просто незаконно, но и мешает банкроту решать вопросы кризисного управления и рассчитываться по долгам.

Последнее на сегодняшний день решение Арбитражного суда Уральского округа оставляет за УК «ОКХ» право обратиться в следующую инстанцию – Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Судя по активности юристов компании-банкрота, единственным видом деятельности которой сегодня являются судебные тяжбы, «Озёрское коммунальное хозяйство» этим правом воспользуется.

Озёрск.ру