Воинам о трезвости

В день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, 12 сентября 2017 года, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерей Димитрий Шорин совершил молебен в часовне Озёрской 93-я дивизии войск национальной гвардии РФ (в/ч 3273).

Как известно, часовня эта освящена в ноябре 2002 года именно в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

В молебне приняли участие военнослужащие срочной службы, обращаясь к которым, отец Димитрий напомнил о жизни и подвигах князя, о священном долге защиты Отечества и о великих традициях русского воинства, опирающегося не только на высшие достижения воинского искусства, но и на идеалы православной веры.

После молебна и общения, в гарнизонном клубе прошла встреча с личным составом, свободным в данное время от несения службы. К ним отец Димитрий также обратился со словами о великих традициях воинского братства, в котором нет места пренебрежительному или даже жестокому отношению к сослуживцам.

Кроме того, священник напомнил о прошедшем накануне, 11 сентября, Всероссийском дне трезвости, который имеет давние традиции. Военнослужащие услышали о первых обществах трезвости, появившихся в России в XIX веке, о народных бунтах против спаивания крестьян, о том, что трезвость, действительно, была нормой жизни на Руси, а сегодняшняя катастрофическая ситуация тотальной алкоголизации населения – один из результатов духовного одичания нашего народа.

Яркой иллюстрацией слов отца Димитрия стала демонстрация фильма «История одного обмана», созданного в рамках Всероссийского проекта «Общее дело».

Надо ли говорить, насколько актуальна в армии тема противостояния различного рода зависимостям, ведь именно в юности, когда идет формирование и закрепление основных черт характера, очень важно заложить нетерпимое отношение к любым аспектам жизни, разрушающим личность.

Александр Волынцев

Фото Дмитрия Князева