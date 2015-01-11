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ОСАГО ждет разнообразие и подорожание

Автомобилистам предложат выбор суммы покрытия ОСАГО. Правда, есть риск, что и стоимость полиса вырастет, возможно, в три раза. Это называется либерализация автогражданки.

В чем заключается эта либерализация, можно судить по проекту поправок в закон об ОСАГО, который минфин разместил на портале regulation.gov.ru. Впрочем, идеи эти не новы. Они уже предлагались, когда обсуждались поправки о введении возмещения ущерба ремонтом. Тогда от них отказались, чтобы ускорить процесс прохождения поправок о ремонте. И теперь снова к ним вернулись.

Напомним, что предлагается в этих поправках. У автовладельцев появится возможность выбора страхового покрытия. Предполагается, что будет три варианта полисов. Один с покрытием 400 тысяч рублей по материальному ущербу и 500 тысяч - по ущербу жизни и здоровью. Именно такие договоры действуют и сейчас.

Второй вид полисов ОСАГО будет предполагать лимит покрытия по 1 миллиону рублей - как по материальному ущербу, так и по ущербу жизни и здоровью.

Третий вид полисов будет предполагать покрытие 2 млн рублей по так называемому "железу", а также по жизни и здоровью.

При этом проект поправок предполагает возможность заключить договор сразу не на один год, как сейчас, а сразу на три.

Впрочем, против этого предложения как раз сильно возражают страховщики. Они считают, что инфляция за три года сделает такие договоры убыточными. К тому же возникают сложности с начислением коэффициентов, например по аварийности. Их подсчет заметно усложнится.

Кстати, коэффициенты также предлагается пересмотреть. Так, например, предлагается отказаться от коэффициентов территориальности использования автомобиля. А также от коэффициента по мощности двигателя.

Эту идею страховщики тоже не одобряют. Дело в том, что убыточность ОСАГО в разных регионах сильно отличается. И дело здесь не только в различной стоимости запчастей и ремонта, сколько в активности так называемых автоюристов. То есть тех, кто перекупает права требования у потерпевших, а потом через суды зачастую при помощи подложных документов взыскивает со страховщиков огромные суммы.

Также предлагается пересмотреть коэффициенты по стажу и возрасту. Еще одно новшество - введение коэффициента за грубые нарушения правил дорожного движения. То есть за те, за совершение которых предполагается лишение прав. Например за управление в нетрезвом виде или превышение скорости более чем на 60 км/ч.

Также будут понижающие коэффициенты в зависимости от стиля вождения, среднего пробега и использования ночью. Конечно, это в том случае, если в автомобиле будет установлено специальное телематическое оборудование.

Ну и наконец последнее новшество - либерализация тарифа ОСАГО. Но пока в ограниченном варианте. Центробанк будет устанавливать общие границы тарифа - верхнюю и нижнюю планку. А страховщик уже в этих пределах будет устанавливать свой тариф для каждого вида транспорта, а также от способов использования автомобиля (в коммерческих целях или в личных). При этом тариф не должен превышать более чем в три раза, установленный ЦБ.

Впрочем, как заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, вопрос требует тщательной проработки, поэтому спешить с реализацией либерализации не стоит. "Мы не настаиваем на вступлении в силу с 1 января 2018 года, даже не уверен, что это будет с 1 июля или, может быть, с 1 января 2019 года. Мы должны очень тщательно и внимательно проработать документ", - отметил Алексей Моисеев.

Директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук отметил, что рынок должен быть как можно более свободным и тарифы в перспективе должен устанавливать сам рынок.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс отметил, что когда тариф по ОСАГО в странах Прибалтики отпустили, на короткий промежуток времени он незначительно вырос, а затем ситуация в автогражданке нормализовалась. В случае либерализации тарифа ОСАГО в России также произойдет небольшой скачок, а потом страховые компании будут гоняться за потребителем и цена на ОСАГО снизится, считает Игорь Юргенс.

В общем специалисты рынка считают необходимым поэтапную либерализацию ОСАГО. Во что это выльется и чем обернется для автовладельцев, пока еще непонятно. Но стоит напомнить, что в последнее время в стране довольно серьезно выросла стоимость эксплуатации транспорта. И пока это оборачивается только тем, что количество заключенных договоров ОСАГО в год снижается.

https://rg.ru

Ключевые теги: ОСАГО.

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