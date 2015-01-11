В Челябинской области возводят детские площадки

В Париже, Южном, Фершампенуазе и Остроленка проект «Городская среда» привлекает всё больше внимания населения. Новые детские игровые комплексы, зоны отдыха возводятся на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса в Фершампенуазе, в центре села и во дворах многоквартирных домов в Остроленка, Парижа и Южного. Места для их размещения определяли сами жители. В Фершампенуазе состоялось открытие первого игрового комплекса. В торжественном мероприятии принял участие глава Нагайбакского района, секретарь политсовета Нагайбакского отделения партии «Единая Россия» Виталий Гайсин. Он отметил, что средства на строительство площадки были выделены из федерального, регионального и районного бюджетов. В Остроленка работы идут в самом разгаре. Игровые комплексы: песочницы, качели, карусели, горки уже стоят на своих местах, но пока не укреплены. В центре Остроленка, где благодаря проекту единороссов будет разбит целый сквер, асфальтируют парковку для транспорта. Глава района Виталий Гайсин лично следит за ходом работ. Он объезжает все объекты и общается с жителями. Люди высказали свою пожелания по благоустройству и благодарность за новые места для детского досуга. Жители ближайших домов не только следят за ходом стройки, но и намерены следить за сохранностью объектов и порядком на площадке.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-vozvodyat-detskie-ploshchadki-40854