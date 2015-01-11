На этой неделе в округе стартует отопительный сезон

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков дал поручение подготовить проект постановления о начале в Озерском городском округе отопительного периода с 21 сентября.

Начальник управления образования администрации Любовь Горбунова представила результаты мониторинга температурного режима в детских дошкольных учреждениях, который проводился на прошлой неделе. Она подчеркнула, что температура в помещениях детских яслей и садов ниже установленных нормативов, кроме того, в школах увеличилось количество заболевших детей.

На основании информации, полученной от начальника управления образования, а также обращений, которые поступают в администрацию от жителей округа и управляющих организаций, глава округа поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства подготовить проект постановления о начале отопительного периода 2017-2018 годов.

– На этой неделе, с 21 сентября, ожидается понижение температуры, поэтому в жилой фонд должно быть подано отопление, чтобы к выходным дням в домах у жителей было тепло, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Надлежащий температурный режим обязательно должен быть обеспечен в учреждениях социальной сферы.

На минувшей неделе состоялось заседание градостроительного совета Озерского городского округа по концепции застройки и размещения в Озерске на участке стадиона «Строитель» ледовой арены «Ледовая академия «Высота».

– В соответствии с предложенной концепцией, в рамках строительства ледовой арены, предусмотрено благоустройство территории, обустройство спортивных и игровых площадок. В конечном итоге должен получиться спортивный комплекс, выполненный в едином стиле, включая дворец спорта «Гранит». В настоящее время работы по реконструкции дворца спорта мы притормозили, чтобы завершить его ремонт параллельно с новой ледовой ареной.

Евгений Щербаков поручил директору МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрию Куваеву соответствующим образом предусмотреть бюджетное финансирование на переустройство спортивного объекта.

– Подготовлен проект реконструкции дворца спорта «Гранит», который получил положительное заключение государственной экспертизы, – отметил Дмитрий Куваев. – На следующий год будет запланировано финансирование ремонтных работ в объёме 20 млн рублей, оставшиеся средства – 41 млн рублей будут перенесены на 2019 год, чтобы реконструкция дворца спорта была завершена одновременно с вводом в эксплуатацию ледовой арены «Высота».

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