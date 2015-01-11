Озёрский театр кукол откроет сезон премьерой!

7 и 8 октября, в 11:00, состоится торжественное открытие 66-го театрального сезона в "Золотом петушке". Самых маленьких зрителей, ребят с трёх лет, ждёт премьера: спектакль "Колобок" по мотивам русской народной сказки.

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