Внимание! Ремонт в детской поликлинике!

Администрация городской детской поликлиники информирует о начавшемся ремонте в здании детской поликлиники №2 по пр. Победы, 27.

Ремонтные работы проводятся на 1 этаже поликлиники №2.

В связи с этим регистратура работает в здании детской поликлиники №1 (по ул. Советской, 5а) на 1 этаже.

Инфомат для записи на прием к врачам также находится в здании детской поликлиники №1 (по ул. Советской, 5а) на 1 этаже.

Кабинет централизованной выписки листков нетрудоспособности - в кабинете №5 (по ул. Советской, 5а).

Приемы участковых педиатров с 18.09.2017 г. по новому расписанию будут проводиться с понедельника по пятницу в детской поликлинике №1 (по ул. Советской, 5а).

Изменены дни грудничковых приемов! Новое расписание участковых педиатров размещено на сайте ЦМСЧ №71.

В субботу детская поликлиника №2 по пр. Победы не работает.

Прием дежурным педиатром и работа процедурного кабинета по субботам осуществляется в детской поликлинике №1 (по ул. Советской, 5а).

Приносим свои извинения за временные неудобства! Надеемся на понимание!

http://www.cmsch71.ru