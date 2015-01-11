Внимание! Ремонт в детской поликлинике!

Администрация городской детской поликлиники информирует о начавшемся ремонте в здании детской поликлиники №2 по пр. Победы, 27.
Ремонтные работы проводятся на 1 этаже поликлиники №2.
В связи с этим регистратура работает в здании детской поликлиники №1 (по ул. Советской, 5а) на 1 этаже.
Инфомат для записи на прием к врачам также находится в здании детской поликлиники №1 (по ул. Советской, 5а) на 1 этаже.
Кабинет централизованной выписки листков нетрудоспособности - в кабинете №5 (по ул. Советской, 5а).
Приемы участковых педиатров с 18.09.2017 г. по новому расписанию будут проводиться с понедельника по пятницу в детской поликлинике №1 (по ул. Советской, 5а).
Изменены дни грудничковых приемов! Новое расписание участковых педиатров размещено на сайте ЦМСЧ №71.
В субботу детская поликлиника №2 по пр. Победы не работает.
Прием дежурным педиатром и работа процедурного кабинета по субботам осуществляется в детской поликлинике №1 (по ул. Советской, 5а).
Приносим свои извинения за временные неудобства! Надеемся на понимание!
http://www.cmsch71.ru
Ключевые теги: детская поликлиника, ремонт.
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