У похода есть начало, а конца походам нет

Наступило самое красивое время осени, называемое в народе «Бабье лето». В лесу и парках установилась тихая, теплая, золотая пора. В такую погоду хочется выйти на природу - отдохнуть от шума города, полюбоваться на яркие краски деревьев, бледную голубизну осеннего неба, белые облака. А ещё – учиться. Учится узнавать родной край.

Ребятам объединения «Скаутинг» узнать о своей малой родине и интересно провести время помогают походы. В эти выходные новички скаутского отряда «Бригантина» филиала «Дружба» приняли участие в традиционном мероприятии «Мой первый скаутский костер». Старшие скауты, ребята, прошедшие на Областном летнем скаутском слете, на озере Тургояк, посвящение и получившие право носить скаутский галстук, подготовили задания для «Новичков» в осеннем походе, первом в этом учебном году. Все они были посвящены знаниям экологии, туризма и краеведения.

Были, конечно, и веселые задания: «Лучший бутерброд» и «Самый необычный чай» - это домашняя заготовка, игра «Разведчики и разведчицы» - это скаутская игра в лесные прятки (она понравилась больше всего).

Еще была возможность получить новые значки скаутских специальностей (помните мальчика из мультика «Вверх»?) Мальчишки готовили обед на костре, который сами и развели, а остальные ребята пробовали приготовленные блюда и давали оценку. В результате оказалась ничья, ведь на свежем воздухе всё очень вкусно. А мальчики, Дубняк Иван и Трохимчук Влад, с достоинством прошли первый этап, практический, необходимый для получения значков.

Закончился поход традиционным заданием - «Жареная дичь». У нас «дичью» были сардельки, приготовленные на костре, со смешными названиями - «Жареный фазан», «Шашлычок по-скаутски», «Пальчики оближешь».

Вот так играя, мы учимся любить и изучать свой край, узнавать свою малую родину.

Елена Максимова, педагог дополнительного образования

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