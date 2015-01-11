Уральскую перекроют

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Согласно информации, предоставленной ММПКХ, в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет временно перекрыто движение транспортных средств по ул. Уральская, на участке от ул. Советская до ул. Уральская, 8 (управление образования), 25 сентября 2017 г., с 09:00 до 17:00 часов.