В Озёрске стартовали «Выборы Президента»

Управление образования администрации Озерского городского округа совместно с Территориальной молодежной избирательной комиссия г. Озерска (ТМИК) с 21 сентября запустили муниципальный турнир настольной игры "Выборы Президента" на базе «Лофт - центра» (ул. Семенова,19) Дворца творчества детей и молодежи среди учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций города. Первыми в соревновании приняли участие школьники МБОУ СОШ № 21.

Победителями стали:

Шишкин Юра

Тушинский Александр

Свириденко Алина

Фабер Валентин

А Президентом класса стала Ларькова Кристина, которая поборется за звание Президента турнира в марте 2018 г. среди всех победителей 10-ых классов общеобразовательных учреждений Озерского городского округа. Мероприятие будет проходить при спонсорской поддержке ФГУП "ПО "Маяк".

Поздравляем Победителей!

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