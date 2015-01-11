В Озерске перезапущен скандально известный спиртзавод

В Озерске вновь начал работу завод по производству алкогольной продукции. Производство запущено силами акционерного общества «Озерский спиртоводочный завод», организованного тремя местными предпринимателями, уже имеющими опыт работы на алкогольном рынке региона.

О серьезности намерений владельцев нового алкопроизводства в Озерске свидетельствует ряд обстоятельств. Во-первых, это сумма уставного капитала, составившая 80 млн рублей. Также о намерении АО «ОСВЗ» зайти на рынок всерьез и надолго говорит процесс подготовки к запуску производства. По словам источника в бизнес-среде закрытого города, руководство нового спиртзавода выкупило реализуемое на торгах имеющее технологическую ценность оборудование, некогда принадлежавшее «Южноуральскому спиртоводочному заводу», а также в течение года довольно успешно приложило усилия по поиску и привлечению квалифицированного персонала бывшего ЮУСВЗ.

Спиртоводочное производство уже действовало на территории ЗАТО. В 1999 году был запущен завод, продукция которого стала пользоваться бешеной популярностью не только в регионе, но и по всей России. Достаточно сказать, что Роспотребнадзор только в 2017 году выявил факты реализации поддельной водки «Озерская» и «Озерская Люкс» (популярных брендов, некогда производимых на ЮУСВЗ) в четырех регионах страны.

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