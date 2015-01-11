Озерчанину отказано в присвоении прежнего госномера

В административном иске о возложении обязанности на УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области произвести регистрацию транспортного средства с присвоением прежних государственных регистрационных знаков отказано.

Житель г. Озёрска обратился в суд с административным исковым заявлением к Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области о признании действий ответчика незаконными и возложении на него обязанности произвести регистрацию транспортного средства с присвоением ранее сданных на хранение государственных регистрационных знаков. При этом истец сослался на то, что по заявлению владельца транспортного средства за ним могут быть сохранены прежние государственные регистрационные знаки в течение 180 суток. Однако ему, обратившемуся к ответчику на 178 день, было отказано в этом в связи с истечением срока хранения.

Отказывая в вышеуказанных требованиях, Озёрский городской суд исходил из следующего.

Согласно п. 42 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ, утвержденные приказом МВД России 24 ноября 2008 года № 1001 (в редакции действовавшей на момент рассматриваемых событий - 29 апреля и 02 мая 2017 года) по заявлению владельца транспортного средства за ним могут быть сохранены государственные регистрационные знаки. Срок хранения знаков не должен превышать 180 суток.

Судом установлено, что 02 ноября 2016 г. истцом были сданы на хранение прежние государственные регистрационные знаки в РЭО ГИБДД УМВД. При этом истец обратился с заявлением о совершении регистрационных действий с присвоением прежних регистрационных знаков только 02 мая 2017 г., то есть по истечении 180 суток со дня сдачи регистрационных знаков на хранение. Доводы истца о том, что он обратился с таким заявлением 28 апреля 2017 г., то есть на 178 день, доказательствами подкреплены не были. Напротив, им была представлена квитанция об уплате госпошлины от 02 мая 2017 года, этим же числом сделана отметка сотрудником РЭО ГИБДД о принятии заявления. Таким образом, истец не мог обратиться с указанным заявлением 28 апреля 2017 года.

Решение не вступило в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда