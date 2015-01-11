Прокурор попросил повторить

Надзорные органы пресекли попытку заместителя директора ОЗЭУ уйти от ответственности.

Прокуратура добилась направления на новое судебное разбирательства уголовного дела в отношении заместителя директора ООО «Озёрский завод энергоустановок», который обвинялся по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана с использованием служебного положения). 1 августа Озёрским городским судом уголовное дело было прекращено на том основании, что ранее обвиняемый уже совершал аналогичное преступление.

По версии следствия заместитель директора ООО «Озёрский завод энергоустановок» в ноябре 2015 года совершил хищение денежных средств завода в сумме 170 000 рублей путём умышленного завышения стоимости приобретаемого дизельного оборудования. В апреле 2016 года обвиняемый был судим за аналогичное хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей по тому же договору, но по другой спецификации. Озёрский судья посчитал, что ушлый замдиректора не может быть повторно осуждён за преступление, которое совершалось с единым умыслом. Однако прокурор не согласился с таким лояльным отношением к преступнику и опротестовал «оправдательное» решение суда закрытого города.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора, указала, что денежные средства похищались по разным спецификациям за разные дизельные установки, незаконное постановление суда отменила и направила уголовное дело на новое судебное разбирательство в ином составе.

Озёрск.ру