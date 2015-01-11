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Пресс конференция 19 декабря 1

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| Новости » Общественная жизнь

Проект, который дарит здоровье и надежду

27 сентября в спортивном комплексе для людей с ограниченными возможностями здоровья «Парус» состоялась торжественная презентация нового многофункционального тренажёра Бубновского, который был приобретён в рамках реализации социального проекта «Под парусом надежды».

Проект «Под парусом надежды» «Регионального центра «Диалог+», стал одним из победителей конкурса социальных проектов Собрания депутатов Озерского городского округа в 2017 году. Инициатором и руководителем проекта выступил Антон Шалимов, член Общественной молодежной палаты и активный участник общественного совета по реализации Всероссийского проекта «Единая страна – доступная среда»:

Вот уже более 20 лет в Озерске существует спортивный комплекс «Парус», в котором люди с ограниченными возможностями не только поправляют свое здоровье, но и проводят соревнования городского уровня, – рассказывает автор и руководитель проекта Антон Шалимов. – Озерские спортсмены не раз успешно выступали на чемпионатах и первенствах областного уровня по шашкам, легкой атлетике, дартцу, лыжным гонкам плаванию и триатлону.

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель председателя Собрания депутатов округа, председатель конкурсной комиссии Андрей Кузнеченков, депутат Собрания депутатов Виталий Вельке, представители местных отделений Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых, спортивная общественность.

Примечательно, что в 2015 году в рамках муниципального конкурса на этой же территории был реализован социальный проект «Алые паруса», поддержанный многими жителями этого микрорайона, – отметил Андрей Кузнеченков. – Сегодня мы принимаем результаты еще одного социального проекта - установки оборудования для занятий адаптивной физкультурой и спортом. Надеюсь, что зал с современными многофункциональными тренажерами, на которых могут заниматься люди с ограниченными возможностями, будет востребован постоянно.

Проект был реализован с целью развития адаптивной физической культуры и спорта, посредством оснащения спортивного комплекса «Парус» многофункциональным тренажером Бубновского. Тренажер является инструментом в реабилитации людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, остеохондрозе, позвоночной грыже, он позволяет определить точную локализацию патологического процесса. Выполнение упражнений приводит к полному восстановлению всех функций позвоночника и суставов. Кроме того, улучшается работа всех органов и систем организма человека.

Партнерами проекта выступили Управление по физической культуре и спорту администрации округа, МБУ «Арена» и ООО «Уральские Кабельные сети - Озерск».

Справочно:

В Озерском городском округе проживают более 6 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Их маломобильность не всегда позволяет активно заниматься физкультурой. Но озерские параспортсмены, ведущие активный образ жизни, успешно выступают на соревнованиях Челябинской области. Озерск известен благодаря Анастасии Сутягиной чемпионке области по пулевой стрельбе, призёру области по дартсу, призёру областных соревнований по плаванию, легкой атлетике; Сергею Жуланову, призеру первенства России среди инвалидов по лыжным гонкам, призеру чемпионатов области по дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, малокалиберной винтовки; Артему Тухватурину, победителю Международных детских соревнований «Игры победителей», Вероники Габитовой, призеру Чемпионата Европы по паратриатлону, члену сборной РФ по паратриатлону, мастер спорта РФ; Владимиру Стебельскому, мастеру спорта РФ, призеру Чемпионатов России по триатлону; Евгению Растригину, обладателю 22 медалей разного достоинства по лёгкой атлетике и лыжному спорту на всероссийских соревнованиях, Елизавете Караваевой, чемпионке России на дистанции 100 метров брасом, Константину Романееву бронзовому призеру Всероссийских соревнований для людей с поражением опорно-двигательного аппарата; Спартаку Гайсину, серебряному призеру I Спартакиады инвалидов России по настольному теннису; Анне Крившиной, неоднократной чемпионке России и мира по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Проект, который дарит здоровье и надежду

Ключевые теги: тренажёр Бубновского, люди с ограниченными возможностями здоровья.

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