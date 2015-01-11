Озёрские таксисты победили областной Минтранс

Министерским чиновникам не удалось помешать малому бизнесу.

Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области инициировало возбуждение административного производства по признакам административного правонарушения в отношении областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта. Поводом для грядущего наказания чиновников стала жалоба ООО «Озерскавтолайн» на неправомерные действия в ходе проведения конкурсных процедур.

Озёрский перевозчик принял участие и одержал победу в конкурсе на осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 250 «г. Троицк – п. Кварцитный». По условиям конкурса победитель должен в срок не позднее 50 дней приобрести транспортные средства. «Озерскавтолайн» уведомил министерство об исполнении принятых на себя обязательств по приобретению в аренду транспортных средств в соответствии с заявкой на участие в конкурсе. При этом Обществом представлен договор аренды транспортных средств, где арендатором транспортных средств является ООО «Озерскавтолайн».

Однако министерством в установленные законом сроки свидетельства и карты маршрута победителю конкурса не выданы. Более того, озерчанам было отказано в выдаче свидетельств и карт маршрута и фактически предложено приобрести транспортные средства в собственность, причем до выдачи свидетельства, что не соответствует ни действующему законодательству, ни конкурсной документации.

На поступившую жалобу УФАС отреагировало следующими выводами:

«Тот факт, что хозяйствующий субъект на дату проведения Конкурса не обладает транспортными средствами на каком-либо праве, не лишает его возможности принять участие в конкурсе, представив сведения о принятии на себя обязательств по приобретению транспортных средств.

При этом из содержания Закона № 220-ФЗ не следует, что участник конкурса в этом случае должен принять на себя обязательства по приобретению транспортных средств исключительно на праве собственности или по договору финансовой аренды (лизинга)».

Материалы о возбуждение административного производства по признакам правонарушения в отношении областного Миндортранса находятся на рассмотрении в УФАС. Правота озёрских таксистов полностью доказана.

Озёрск.ру