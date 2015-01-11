В информационном центре ПО «Маяк» начала работу выставка «Атомный проект СССР», посетители которой могут познакомиться с документами истории создания ядерного щита России. История Атомного проекта СССР многие годы была покрыта завесой государственной тайны, и только в последние 20 лет стали приоткрываться ее первые страницы. Последовательная работа организаций и научных коллективов по рассекречиванию своих архивов дала большие возможности для доступного, глубокого и объективного изучения документов Атомного проекта. Результаты этой работы опубликованы во многих изданиях, различных сборниках и воспоминаниях.

Значимым событием в масштабной работе стало проведение в Москве в 2009 году историко-документальной выставки, посвященной 60-летию испытания первого советского атомного заряда. Она была организована по инициативе Госкорпорации «Росатом» и Государственного архива Российской Федерации, и на ней впервые были представлены подлинники документов и фотографий из рассекреченных архивов.

В предлагаемую экспозицию, представленную в информационном центре ПО «Маяк», вошла большая часть материалов выставки, состоявшейся в Москве. Они представлены в виде более чем 180 факсимильных фотографий редких документов по развитию атомной науки и техники в период с 1922 по 1953 годы. Среди них документы 20-х – 30-х годов, когда закладывался фундамент научных работ, без которых было бы невозможно решать задачи по использованию атомной энергии.

Документы военного периода показывают, как велись работы по организации разведки месторождений урана, его добыче и переработке, как проводились научные исследования и были начаты активные действия внешней разведки СССР по исследованию состояния этих работ в Англии и США. К концу войны стало ясно, что решение комплексной и сложной задачи по созданию отечественного ядерного оружия требует мобилизации всех имеющихся сил страны. Для этого был необходим и новый орган управления. Уже 20 августа 1945 года после взрыва американских бомб в Хиросиме и Нагасаки И.В. Сталин подписал Постановление Государственного Комитета Обороны №9887 сс/оп «О Специальном Комитете при ГОКО», который возглавил Л.П. Берия. Спецкомитет, на который было возложено руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана, стал подлинным и эффективным штабом Советского Атомного проекта, сумевшим организовать огромную работу, завершившуюся 29 августа 1949 года успешным испытанием первого атомного заряда СССР.

Выставка «Атомный проект СССР» хорошо иллюстрирует этапы этих работ и их отдельные эпизоды. Одна из ее целей – выразить благодарность тем миллионам советских людей, которые участвовали в создании ядерного щита России и решении других задач Атомного проекта. Выставка подготовлена РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина и Снежинским городским музеем. Посетить экспозицию в информационном центре ПО «Маяк» (пр. Ленина, 32а) можно в будние дни с 9:00 до 17:30. Телефоны для справок: 3-35-72 и 3-35-92.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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