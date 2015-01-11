Привет из Артека

Здравствуйте! Я, Вормсбехер Александр, ученик 7 класса 33 школы, недавно я побывал в МДЦ «Артек», и я рад тому, что мне посчастливилось попасть туда. Эти три очень веселые недели 10 смены пролетели очень быстро.

Знакомство ребят в нашем «Скалотряде», а также различные мероприятия, проходили в виде игр. Первая школьная линейка, посвященная Дню знаний, объединила более трёх тысяч артековцев: вожатые, учителя и воспитанники артековской школы - все вместе собрались на Артек-Арене, чтобы дать старт новому учебному году! Было очень весело и необычно ощутить себя в новом качестве - «артековца». Полученные ощущения при поднятии государственного флага Российской Федерации - непередаваемый момент в моей жизни, особенно когда рядом с тобой очень много новых друзей и знакомых, а также лучших вожатых и педагогов страны, которые целиком и полностью отдают себя этой сложной профессии, помогая нам найти свой путь в жизни.

Особенно запомнились занятия в школе Артека, которую дети прозвали Хогвартсом за его бесконечные и запутанные коридоры, многочисленные кабинеты, так похожие на школу из знаменитого произведения Джоан Роулинг. Из занятий я почерпнул много нового для себя, и постараюсь этим поделиться со своими друзьями и знакомыми.

Практически ежедневно у нас проводились различные мероприятия: экскурсии в г. Севастополь на главную Набережную, океанариум, Массандровский Дворец Александра III и Николая II, Никитский ботанический сад, Чуфут-Кале - средневековый город-крепость. А также в другие красивые и знаменательные места Крыма. Помимо этого, мы успевали искупаться в море, бассейне, испытать свои силы на скалодроме, а вечером проводились мероприятия, в которых отряды соревновались друг с другом в пении, танцах, спорте и т.д.

На базе МДЦ «Артек» постоянно проводятся различные фестивали. Наша смена не исключение. Фестиваль детских анимационных фильмов «Аниматика» оставил приятные впечатления в моей памяти.

Особенно мне понравилось восхождение на гору Аю-Даг, где у нас прошел «обряд посвящения в артековцы», а также занятия на скалодроме.

Про Артек можно говорить бесконечно, а побывать там хотя бы раз - значит получить впечатления на всю жизнь. Каждый день не похож на предыдущий и наполнен приятными впечатлениями, которые запомнятся надолго. Само название «Международный» много о себе говорит. Теперь я и мои новые друзья из Башкортостана, Адыгеи, Красноярского Края, Средней и Западной Сибири, Новосибирска, Омска, Трехгорного будем постоянно общаться, стремиться встретиться снова и никогда не забудем это веселое время.

Спасибо Артеку!!!

http://gorono-ozersk.ru