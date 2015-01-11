97 способов поступить в вуз

Принят список олимпиад, других конкурсов и турниров школьников, которые дают им возможность поступить по льготе в вузы и получать гранты за достижения. Список по сравнению с прошлым годом расширился. В нем 97 олимпиад и других состязаний (в 2016-2017 учебном году льготы давали 88 олимпиад).

Вместе с состязаниями указаны профили, школьные предметы, которым они соответствуют, и уровни. Собственно, от уровня и зависит, какую льготу дадут поступающему. Уровней таких три. Самые почетные и уважаемые олимпиады - первого уровня. Обычно вузы зачисляют победителей и призеров таких олимпиад вне конкурса. В этом году в перечне много состязаний и конкурсов технической и технологической направленности. Есть, например, профили "технологии беспроводной связи", "электронная инженерия: умный дом", "ядерные технологии".

В перечень добавились отраслевые олимпиады, такие как "Газпром", "Паруса надежды", и состязания, которые проводят негосударственные вузы. Это, к примеру, Иннополис, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Среди новых олимпиад - "Россия в электронном мире", "Всероссийская олимпиада по государственным языкам республик России", "Будущее Кавказа", "45 параллель" (обе последние олимпиады ориентированы на школьников Южного федерального округа). Новые состязания, как правило, относятся к третьему или второму уровню и, скорее всего, будут учитываться не всеми вузами. По правилам университет или институт сам решает, за какие олимпиады он даст льготу.

В перечне сохранились три олимпиады, в проведении которых участвует "РГ". Это олимпиада "Ломоносов" (профиль "журналистика"), "Твое призвание - финансист", Олимпиада МГИМО МИД для школьников.

По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, 90 процентов олимпиадников очень хорошо учатся. Если в прежние годы у ребят из маленьких городов и сел были сложности с языками, то сейчас уровень заметно вырос.

Кстати

С каждым годом растет число участников олимпиад из невыпускных классов. Это значит, что школьники участвуют не ради льготы при поступлении, а хотят проверить свои силы и показать себя. Среди учеников каждый год есть такие, кто принимает участие в 16-17 олимпиадах сразу. Во Всероссийской олимпиаде школьников, которую проводит минобрнауки, а не вузы (ее нет в этом списке), участвуют более 6 миллионов учеников. Ее результаты признают все вузы без исключения.

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