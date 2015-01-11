Более 40 мероприятий прошло в рамках «Южноуральской книжной ярмарки – 2017»

В Публичной библиотеке успешно завершилась «Южноуральская книжная ярмарка – 2017». Посетители и гости приняли участие в 40 литературных мероприятиях, познакомились более чем с 30 издательствами и творчеством челябинских прозаиков и поэтов, а также встретились с российскими писателями, лауреатами различных премий и конкурсов, сообщает пресс-служба учреждения.

В Челябинске прошла межрегиональная выставка «Южноуральская книжная ярмарка – 2017». Партнёрами этого года стали «Издательство Марины Волковой» (именно по ее инициативе завершающий день ярмарки стал Большим Фестивалем Челябинской Прозы) и Фестиваль «Открытая книга» (который уже не первый год проводит Физико-математический лицей № 31 Челябинска). Библиотека и лицей совместно пригласили столичных писателей и провели встречи на трех площадках (ЧОУНБ, книжный магазин «Библио-Глобус» и лицей), что позволило большему количеству челябинцев познакомиться с творчеством известных авторов.

По словам заместителя директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Натальи Соловьевой, «Южноуральская книжная ярмарка» проводится, в первую очередь, с целью развития интереса к чтению, как к полезному и интересному досугу: «Такая выставка позволяет потенциально увеличить читательскую аудиторию и повысить статус письменной культуры в регионе, информировать население и библиотеки о репертуаре ведущих российских книжных издательств, ассортименте, возможностях издающих, полиграфических и книготорговых организаций Челябинска и издательской продукции вузов города».

Южноуральцы смогли пообщаться с Александром Архангельским, Дмитрием Даниловым, Константином Мильчиным, Игорем Сухих и Александром Снегиревым, приехавшим специально на ярмарку из Москвы и Санкт-Петербурга. Принять участие в горячих дискуссиях, круглых столах и творческих встречах с писателями.

В рамках межрегиональной выставки прошел IX издательский конкурс «Южноуральская книга – 2017», в этом году отметивший свое 15-летие.

Как сообщила директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская, в первую очередь этот конкурс – праздник для читателей, потому что они получат литературу, которую давно ждали: интересную и краеведческую, содержательную и научную.

Деловая программа ярмарки началась 5 октября. В этот день в Законодательном собрании Челябинской области прошли награждение победителей IX издательского конкурса «Южноуральская книга – 2017» и круглый стол «Создание инфраструктуры чтения в регионе через развитие государственно-частного партнерства», который был организован в рамках ярмарки впервые.

«Надеюсь, что совместными усилиями библиотек и издательств Челябинская область будет занимать лидирующие позиции среди всех регионов России в развитии книжного дела, популяризации книги и повышения культуры чтения», – подводя итог встречи, отметила Наталья Диская.

6 октября в Публичной библиотеке гостей ярмарки ждали представители 32 издательств из Челябинска, Екатеринбурга, Ульяновска, Омска, Новосибирска и Рязани, которые привезли свои лучшие книги: от комиксов до учебной литературы. А встречали посетителей робот Квантум и его создатель – челябинский ученый Алексей Ермаков. С роботом, кстати, можно было прогуляться по выставке, поговорить о литературе, обняться и сделать селфи, и даже послушать произведения классиков XIX–XX веков. «Участники фестиваля смогли узнать про писателей Челябинска, чьи произведения издаются миллионными тиражами, вспомнить забытые имена и познакомиться с прозаиками нашего города», – отметила Марина Волкова.

Для справки:

«Южноуральская книжная ярмарка» существует с 1999 года, но такой масштабный характер она приобрела 3 года назад.

«Южноуральская книжная ярмарка–2017» в цифрах:

32 издательства

41 мероприятие

около 3 тысяч участников

129 новых читателей Публичной библиотеки

более 170 книг подарено библиотеке

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolee-40-meropriyatiy-proshlo-v-ramkah-yuzhnouralskoy-knizhnoy-yarmarki-2017-41267