Вышли на берег с чистыми помыслами

В минувшую субботу по инициативе и при участии председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Олега Костикова молодые общественники из Молодежной палаты провели уборку в прибрежной зоне озера Иртяш, в начале улицы Набережная.

Со стороны Общественной молодёжной палаты на берег с чистыми помыслами вышли: ее председатель Андрей Васильев, Елизавета Дерендяева, Антон Шалимов, Алексей Летвинцев и Никита Изотов. "У нас это пятый субботник в 2017 году, – поделился впечатлениями Андрей Васильев. - Знаете, когда лично принимаешь активное участие в подобных акциях, начинаешь бережнее относится к общественным местам нашего округа".

Субботник прошёл довольно продуктивно (за несколько часов работы была собрана целая машина мусора и травы) во многом благодаря объединенным усилиям: весь инвентарь и технику предоставила управляющая компания ООО "ЖКС" (директор Шаньшерова Л.А.).

Олег Костиков:

- Сохранять прибрежную зону городских водоёмов в чистоте важно и жизненно необходимо. Мы надеемся, что эта экологическая акция не последняя, и призываем жителей активнее участвовать в осенней уборке Озерского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/33563/