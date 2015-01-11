На Южном Урале для допризывной молодежи провели областную спартакиаду на военном полигоне

На базе 255-го межвидового полигона в центральном военном округе Чебаркуля под эгидой ДОСААФ России Челябинской области состоялась региональная спартакиада среди допризывной молодежи, сообщает министерство социальных отношений.

В спортивном мероприятии приняли участие 11 команд из числа военно-патриотических клубов и других объединений патриотического направления, а также команда Травниковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Чебаркульского муниципального района.

Участники спартакиады соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине и отжимании от пола, разборке и сборке автомата, метании гранаты, беге, строевой подготовке.

Капитан команды травниковского центра помощи детям – Артем Д. –достойно представил команду на спартакиаде, отличился Аркадий П., показав лучший результат по стрельбе. Хорошо зарекомендовал себя Никита Б. в подтягивание на перекладине. Девочки тоже не отставали: Васелина П. проявила себя в сгибание и разгибание рук в упоре лежа: «Я отжалась 29 раз. Это мой личный рекорд, но на этом я не буду останавливаться».

«Команды жили в военных палатках, подростки в полной мере прочувствовали особенности армейского быта, узнали, что такое дисциплина, чувство сплоченности и ответственности друг за друга в реальных условиях армейской жизни», – отметил инструктор по физкультуре центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, послека Травники Чебаркульского района Алексей Попов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-dlya-doprizyvnoy-molodezhi-proveli-oblastnuyu-spartakiadu-na-voennom-41317