Житель г. Озерска признан виновным в мошенничестве

В июне 2015 г. Михайлов Игорь, 1988 г.р. с целью хищения денежных средств у своего знакомого Анатолия Ш. путем злоупотребления доверием, попросил оформить его на свое имя кредит в ПАО КБ «УБРиР», заверив его в том, что он исполнит данные кредитные обязательства надлежащим образом. Анатолий, поверив Михайлову И., оформил на свое имя кредит и передал Михайлову карту с пин-кодом и документы по кредиту. Михайлов И., сняв со счета указанной выше банковской карты 130 000 рублей, похитил их, отказавшись выплачивать деньги по кредиту, чем причинил потерпевшему значительный ущерб, возникший вследствие того, что ПАО КБ «УБРиР» взыскало с него задолженность по кредиту.

Суд признал Михайлова И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

При этом назначенное наказание суд посчитал возможным считать условным с испытательным сроком в два года, в течение которого суд возложил на осужденного определенные обязанности, способствующие его исправлению, в частности, обязал его не позднее одного года возместить потерпевшему ущерб, причиненный потерпевшему.

При неисполнении осужденным возложенных на него судом обязанностей условное осуждение может быть отменено с направлением осужденного в места лишения свободы.

Назначая условное наказание, суд учел, что уголовное дело по ходатайству подсудимого было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при согласии подсудимого с предъявленным ему обвинением, подсудимый раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, при этом ранее он судим не был, имеет малолетнего ребенка.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда