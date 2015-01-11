Праздник Покрова в Озерске

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Озерск. Осень

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Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

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1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

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Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

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Брифинг 8.02.2016

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О новом начальнике УКСиБа

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О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

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Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

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Праздник Покрова в Озерске

14 октября православные озерчане отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Для нашего городского храма это престольный праздник, поскольку главный престол храма освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы и произошло это пять лет назад, 9 сентября 2012 года.

В прошедшую субботу Богослужение в нашем храме возглавил митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Владыке сослужили представители духовенства как Челябинска, так и Озерско-Кыштымского благочиния.

Фото Владимира Беляева

Праздник Покрова в Озерске

Праздник Покрова в Озерске

Праздник Покрова в Озерске

Праздник Покрова в Озерске

Праздник Покрова в Озерске

С проповедью к прихожанам обратился клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска иерей Кирилл Кудряшов.

Конечно же, центром Богослужения, его кульминацией, является Таинство Евхаристии, в котором подготовившиеся соответствующим образом христиане причащаются Тела и Крови Христовых.

Затем, как принято в престольный праздник, состоялся крестный ход.

Владыка Никодим также поздравил собравшихся.

Затем правящий архиерей Челябинской митрополии вручил ряд наград. Первую из них, медаль Челябинской епархии, принял председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Ильич Комаров, отмеченный за неоценимый вклад в строительство храма в Озерске. Также владыкой были отмечены автор проекта храма архитектор Владимир Александрович Обмолов и сотрудники прихода Людмила Леонидовна Бутылина и Галина Михайловна Золина на протяжении строительства решавшие не только организационные вопросы, но и обеспечивавшие работу с огромным документооборотом.

На этом праздник не закончился.

После Богослужения в театре «Наш дом» прошел фестиваль искусств «Дорога к храму», посвященный пятилетию освящения Храма и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

На фестивале побывали почетные гости: губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, председатель совета директоров АО ЧТПЗ Андрей Комаров, генеральный директор ФГУП ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Обращаясь к собравшимся, владыка Никодим сказал: «Храмы и монастыри, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы, есть во всех концах нашей необъятной Родины. Эти храмы напоминают нам о том, что Божия матерь простирала, простирает и будет простирать свой покров над нашей землей, ибо в основании нашей культуры, нашей традиции лежит вера христианская. Эта традиция передается из поколения в поколение с верою, с уверенностью, что если в нашем обществе будут сохраняться такие понятия, как нравственность и благочестие, то и покров Матери Божьей будет с нами. Если с нами Матерь Божия, то никакие искушения, никакие беды не страшны нашей земле. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим праздником и желаю вам, чтобы вы всегда помнили о том, что нам передали наши предки, и что мы должны передать нашим потомкам».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что пятилетие освящения озерского храма – важное событие в жизни православной общины города и жизни всей области: «Неслучайно сегодняшний фестиваль назван так символично: «Дорога к храму». Со времен Крещения на Руси всегда была традиция строить храмы всем миром. И я думаю, что те люди, которые приняли решение о строительстве храма в Озерске, идут по этой дороге».

Губернатор вручил Знак отличия «Почетный гражданин Челябинской области» благотворителю Андрею Комарову как человеку, сыгравшему ключевую роль в завершении строительства храма в нашем городе. Кроме того, благодарность губернатора была вручена генеральному директору ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву, благодарственные письма получили заведующая структурным подразделением Культурно-досугового центра Наталья Меркулова, директор филиала АО ЧТПЗ Дмитрий Оленевский, директор фестивального агентства «АСИС» Ольга Стебунова.

Фото Владимира Беляева

Праздник Покрова в Озерске

От имени Законодательного собрания Челябинской области озерчан поздравил Владимир Мякуш: «Это праздник, любимый и чтимый всем народом, потому что он несет самые главные ценности в жизни: доброта, справедливость, мир, те качества, которые сегодня нам нужны, как никогда, этот праздник способствует дружбе и единению российского народа».

Владимир Мякуш вручил Почетные грамоты Законодательного собрания Челябинской области начальнику управления культуры администрации Озерского городского округа Наталье Сальниковой и начальнику управления образования Любови Горбуновой.

Фото Владимира Беляева

Праздник Покрова в Озерске

Напомним, что фестиваль искусств, проходивший в Озерске, был организован в рамках благотворительной программы «Росток» по инициативе Андрея Комарова.

В концертной программе приняли участие юные артисты детских хоровых и танцевальных коллективов Культурно-досугового центра и музыкальной школы Озерска и муниципальный оркестр «Россияне».

Кроме того, прекрасным подарком для зрителей стало выступление коллективов из Екатеринбурга: мужского хора «Русские певчие» и танцевально-вокального ансамбля «Иван-да-Марья».

Также в концерте принимал участие знаменитый мастер колокольного звона из Архангельска – Владимир Петровский. Вечером маэстро встретился со своими озерскими учениками и рассказал о том, что произошло в его жизни за прошедшие пять лет. Но, как говорится, об этом – в следующий раз.

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев

Ключевые теги: престольный праздник, храм Покрова Пресвятой Богородицы.

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