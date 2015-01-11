Праздник Покрова в Озерске

14 октября православные озерчане отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Для нашего городского храма это престольный праздник, поскольку главный престол храма освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы и произошло это пять лет назад, 9 сентября 2012 года.

В прошедшую субботу Богослужение в нашем храме возглавил митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Владыке сослужили представители духовенства как Челябинска, так и Озерско-Кыштымского благочиния.

Фото Владимира Беляева

С проповедью к прихожанам обратился клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска иерей Кирилл Кудряшов.

Конечно же, центром Богослужения, его кульминацией, является Таинство Евхаристии, в котором подготовившиеся соответствующим образом христиане причащаются Тела и Крови Христовых.

Затем, как принято в престольный праздник, состоялся крестный ход.

Владыка Никодим также поздравил собравшихся.

Затем правящий архиерей Челябинской митрополии вручил ряд наград. Первую из них, медаль Челябинской епархии, принял председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Ильич Комаров, отмеченный за неоценимый вклад в строительство храма в Озерске. Также владыкой были отмечены автор проекта храма архитектор Владимир Александрович Обмолов и сотрудники прихода Людмила Леонидовна Бутылина и Галина Михайловна Золина на протяжении строительства решавшие не только организационные вопросы, но и обеспечивавшие работу с огромным документооборотом.

На этом праздник не закончился.

После Богослужения в театре «Наш дом» прошел фестиваль искусств «Дорога к храму», посвященный пятилетию освящения Храма и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

На фестивале побывали почетные гости: губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, председатель совета директоров АО ЧТПЗ Андрей Комаров, генеральный директор ФГУП ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Обращаясь к собравшимся, владыка Никодим сказал: «Храмы и монастыри, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы, есть во всех концах нашей необъятной Родины. Эти храмы напоминают нам о том, что Божия матерь простирала, простирает и будет простирать свой покров над нашей землей, ибо в основании нашей культуры, нашей традиции лежит вера христианская. Эта традиция передается из поколения в поколение с верою, с уверенностью, что если в нашем обществе будут сохраняться такие понятия, как нравственность и благочестие, то и покров Матери Божьей будет с нами. Если с нами Матерь Божия, то никакие искушения, никакие беды не страшны нашей земле. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим праздником и желаю вам, чтобы вы всегда помнили о том, что нам передали наши предки, и что мы должны передать нашим потомкам».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что пятилетие освящения озерского храма – важное событие в жизни православной общины города и жизни всей области: «Неслучайно сегодняшний фестиваль назван так символично: «Дорога к храму». Со времен Крещения на Руси всегда была традиция строить храмы всем миром. И я думаю, что те люди, которые приняли решение о строительстве храма в Озерске, идут по этой дороге».

Губернатор вручил Знак отличия «Почетный гражданин Челябинской области» благотворителю Андрею Комарову как человеку, сыгравшему ключевую роль в завершении строительства храма в нашем городе. Кроме того, благодарность губернатора была вручена генеральному директору ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву, благодарственные письма получили заведующая структурным подразделением Культурно-досугового центра Наталья Меркулова, директор филиала АО ЧТПЗ Дмитрий Оленевский, директор фестивального агентства «АСИС» Ольга Стебунова.

Фото Владимира Беляева

От имени Законодательного собрания Челябинской области озерчан поздравил Владимир Мякуш: «Это праздник, любимый и чтимый всем народом, потому что он несет самые главные ценности в жизни: доброта, справедливость, мир, те качества, которые сегодня нам нужны, как никогда, этот праздник способствует дружбе и единению российского народа».

Владимир Мякуш вручил Почетные грамоты Законодательного собрания Челябинской области начальнику управления культуры администрации Озерского городского округа Наталье Сальниковой и начальнику управления образования Любови Горбуновой.

Фото Владимира Беляева

Напомним, что фестиваль искусств, проходивший в Озерске, был организован в рамках благотворительной программы «Росток» по инициативе Андрея Комарова.

В концертной программе приняли участие юные артисты детских хоровых и танцевальных коллективов Культурно-досугового центра и музыкальной школы Озерска и муниципальный оркестр «Россияне».

Кроме того, прекрасным подарком для зрителей стало выступление коллективов из Екатеринбурга: мужского хора «Русские певчие» и танцевально-вокального ансамбля «Иван-да-Марья».

Также в концерте принимал участие знаменитый мастер колокольного звона из Архангельска – Владимир Петровский. Вечером маэстро встретился со своими озерскими учениками и рассказал о том, что произошло в его жизни за прошедшие пять лет. Но, как говорится, об этом – в следующий раз.

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев