Пушкинский день в колледже искусств

В музыкальной культуре пушкинская тема поистине неисчерпаема. О многогранных и разноликих отражениях его творений в звуковых зеркалах можно говорить бесконечно. Пушкинские традиции в Озерском колледже искусств имеют давние и прочные корни.

Истинным почитателем творчества великого русского поэта был первый директор колледжа Заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Алексеевич Толстых. В его библиотеке было множество изданий Пушкина разных лет, он с удовольствием цитировал стихи Пушкина на память, любил акцентировать внимание на созвучности мыслей писателя сегодняшнему дню. День рождения поэта отмечался особым образом: 6 июня весь колледж собирался в концертном зале, несмотря на напряженный период сессии. Со сцены звучали пушкинские строки, разыгрывались сцены из его пьес.

Так сложилось, что даты, к которым традиционно приурочивают разговор о Пушкине, остаются за пределами концертного сезона. 7 лет назад в графике нашей филармонии появилась своя пушкинская дата. Изначально проект был посвящен 200-летию создания Царскосельского лицея, чья история неотделима от имени Пушкина. Довольно быстро разовое мероприятие переросло в цикл, рубрику и, наконец, новую традицию. В концертах-беседах Пушкин представал в гуще лицейских событий, в арабесках зыбких линий, скользящих по музыкальным силуэтам незнакомых ему современников, в художественных параллелях с юбиляром 2014 года Лермонтовым, наконец, в классичных и авангардных прочтениях композиторов XX века. В этом году исполняется 200 лет со дня окончания Пушкиным своей Alma mater – Императорского Царскосельского лицея. Речь пойдет о событиях 1817 года и прилегающего к нему периода жизни великого стихотворца.

В концертной программе прозвучит музыка Яковлева, Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Шварца в исполнении Заслуженного работника культуры России Александра Великанова, лауреата Международного конкурса Натальи Федотовой, лауреата регионального конкурса Анны Дейнега.

Ждем наших слушателей 18 октября, в 19.00, в концертном зале Озерского государственного колледжа искусств по адресу ул.Космонавтов, 10.

Музыковед Анна Дейнега

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