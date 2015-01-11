Фестиваль подарил радость общения и творчества

В Центре культуры и досуга молодёжи 14 октября прошёл фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Наш мир». На фестиваль собрались участники из Челябинска, Озерска и Трехгорного.

Умение радоваться жизни и творческий потенциал людей, сумевших найти свое место в жизни и достичь успехов в общественной и профессиональной деятельности, служат примером для тех, кто верит и надеется в то, что жизнь, несмотря на недуги и болезни, может быть наполнена содержанием.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился депутат Собрания депутатов Озерского городского округа, ректор ОТИ НИЯУ МИФИ Иван Иванов.

Фестиваль был подготовлен озерским местным отделением Всероссийского общества инвалидов, председателем которого является Юрий Халиков. Следует отметить, что Юрий Рифгатович хорошо известен озерчанам благодаря своей активной жизненной позиции и неутомимому стремлению к творчеству. Гостям фестиваля помогали волонтёры ОТИ НИЯУ МИФИ.

Более ста человек участвовали в мастер-классах по плетению лаптей, вышиванию лентами. Представили свое мастерство и таланты рукоделия Екатерина Ольховская, Наталья Янковская. Концертная программа состояла из двух отделений. В первой части концерта приняли участие: Светлана Рачкова, Светлана Специвцева, Татьяна Решетникова, Анна Пряхина, Тамара Опарина. Ансамбль «Россиянки» представили песню «Расскажу тебе кума». Как рассказали участники ансамбля, чтобы чувствовать себя счастливыми им многого и не надо, огромную радость они испытывают от встреч и общения, песенного творчества и возможности реализовать себя. Зрителей в зале покорили маленькие артисты, учащиеся школы № 36, которые выступили со сценкой «Что за дети нынче, право?».

Вторую часть концерта представили гости из Челябинска и Трехгорного. Председатель общества «Колесо жизни» (г. Трехгорный) Оксана Лоза рассказала о своих товарищах, приехавших на фестиваль, их умениях и талантах. Участники клуба в «Кругу друзей» общества «Особый ребенок» представили танцевальные композиции «Ничего на свете лучше нету» и «Валенки». Сачкова Валерия, Тимофеева Александра и Кузьмину Марину вызывали на бис. Зрители были покорены солнечностью и теплотой особого ребенка. Андрею Крапивину, исполнившему песню «Тополя», подпевал весь зал.

Отделение Всероссийского общества инвалидов Курчатовского района г. Челябинска не смогли приехать в Озерск в полном составе, но делегация была тепло встречена залом, и все решили обязательно встретиться вместе в следующий раз. Анна Новикова исполнила песню «Счастья островок», Фарид Гильманов покорил зал татарским народным танцем «Моталочка», Екатерина Батырбаева своим танцем «О любви» напомнила всем присутствующим в зале, что только любовь правит миром.

Такие мероприятия, как фестиваль «Наш мир» для людей с ограниченными возможностями здоровья, помогают этой социальной категории раскрыть в себе таланты и способности, быть вовлечёнными в культурную жизнь общества, чувствовать себя нужными и полезными, наполняют жизнь этих людей смыслом, радостью и улыбками.

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