На Южном Урале проверят знание челябинцев о народах России

3 ноября в 11.15 в Челябинском государственном университете пройдет всероссийская акция «Большой этнографический диктант», сообщает министерство образования.

Мероприятие проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в Российской Федерации, сохранения и развития этнокультурной самобытности народов России.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от их возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для этого нужно обратиться на любую региональную площадку, адреса которых можно найти на сайте. В Челябинском государственном университете диктант пройдет в 301 аудитории третьего корпуса по адресу: пр. Победы, 162в, а также в Миасском филиале вуза по адресу: ул. Керченская, 1.

В этом году задания диктанта будут также состоять из 30 тестовых вопросов, 10 из которых – региональная часть. Выполнить их нужно будет в течение 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, – 100.

10 ноября на сайтах www.miretno.ru и www.fadn.gov.ru появятся правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок, а 5 декабря будут опубликованы результаты.

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте и в официальных группах ВКонтакте: https://vk.com/miretno, https://vk.com/miretno74. Дополнительная информация по телефону: 8 (351) 727 71 21.

Регистрация участников начнется в 11.5, инструктаж – в 11.45, написание диктанта с 12.00 до 12.45.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-proveryat-znanie-chelyabincev-o-narodah-rossii-41414