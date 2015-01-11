Озерчан приглашают проверить географическую грамотность

26 ноября, в воскресенье, в 12:00 часов по местному времени во всех регионах нашей страны и за рубежом состоится международная образовательная акция «Географический диктант», организатором которой является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Задача диктанта – дать возможность каждому участнику получить независимую оценку своих знаний по географии и побудить людей к изучению географии.

В Озерске «Географический диктант» пройдет на двух площадках. Первая – в школе № 36, для учащихся общеобразовательных учреждений округа. Вторая – в читальном зале Центральной городской библиотеки для всех желающих.

Основные принципы диктанта: добровольность, анонимность, доступность. Каждый участник получит уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат.

Вход свободный, регистрация пройдет на площадках, которые начнут работать с 11.00. Участникам при себе нужно иметь только авторучку.

Диктант будет состоять из 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй блок проверяет умение работать с картой, а третий направлен на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Для справки. Первый Всероссийский географический диктант прошел 1 ноября 2015 года. С инициативой его проведения выступил президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин на XV съезде общества в ноябре 2014 года. Задания для диктанта разрабатывал МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с МПГУ. В 2015 году в акции приняли участие 71 тысяч 929 человек. В 2016 году – 187 тысяч 187 человек.

Официальную информацию о Диктанте можно посмотреть по ссылке http://dictant.rgo.ru

На вопросы о проведении диктанта в Озерске вам ответят городские координаторы «Географического диктанта»:

Яна Хворостова - [email protected]

Наталья Колянова - [email protected]

Тел. для справок 2-30-78.

http://www.ozerskadm.ru