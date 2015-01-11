Главы поселений Челябинской области приняли участие в фестивале «Соло с главой»

В Нязепетровске во второй раз прошёл областной фестиваль «Соло с главой». Неординарные и самобытные выступления представили главы муниципальных образований и сельских поселений, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В полтора раза увеличилась география конкурса. Представители 17 районов Челябинской области приехали в Нязепетровск.

Глава Нязепетровского района Валерий Селиванов в приветственном слове отметил, что доброй традицией осени стало поучаствовать в фестивале «Соло с главой»: «Благодарю всех, кто приехал к нам, несмотря на непредсказуемую погоду. Особая благодарность тем, кто пересёк всю область чтобы поучаствовать в фестивале!».

В состав жюри областного фестиваля «Соло с главой» вошли: первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман, начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков, заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области Семен Мительман, профессор Челябинского государственного института культуры, заведующий кафедрой эстрадно-оркестрового творчества Рулан Хабибуллин, заместитель директора по общим вопросам Челябинского областного центра народного творчества Татьяна Моисеенко, заместитель главы по социальным вопросам Нязепетровского муниципального района Наталья Акишева.

Открыла фестиваль председатель собрания депутатов Гривенского сельского поселения Рита Зайнуллина. Выступления нязепетровсцев были яркими и каждый раз зал сопровождались бурными овациями. Например, глава района исполнил арию мистера Икса из оперетты Кальмана «Карнавал». Валерий Селиванов вышел на сцену в черной маске. Чем уже приковал к себе внимание зрителей. Председатель собрания депутатов Нязепетровского района Сергей Кравцов совместно с ВИА «Три» спел песню «Танкист» из репертуара рок-группы «Жуки». Конкурсант не только пел, но и сам играл на электрогитаре.

Не менее яркими были выступления остальных конкурсантов. Публику покорил глава Травинского сельского поселения Сергей Ежов в дуэте с Сергеем Кроковым. На сцену они вышли в образе казаков. Между куплетами песни глава демонстрировал владение шашкой. Председатель собрания депутатов Карабашского городского округа Дмитрий Шуткин совместно с группой «Cherry» исполнил песню Жанны Агузаровой «Ленинградский рок-н-ролл». Песня сопровождалась зажигательным танцем. Глава города Трёхгорный Евгений Сычев выступил с вокальным ансамблем «Палитра», они спели песню Вячеслава Добрынина «Льётся музыка». Профессионализм исполнения позже отметило жюри конкурса.

На церемонии награждения председатель жюри Григорий Цукерман вручил главе Нязепетровского района традиционную русскую рубаху и поблагодарил за организацию фестиваля.

Дипломами областного фестиваля были награждены все конкурсанты.

Жюри также вручило несколько специальных призов. В номинации «За приверженность классическому репертуару» награду получил глава Нязепетровского района Валерий Селиванов. В номинации «За оригинальное прочтение произведения» – глава города Трёхгорный Евгений Сычев, «За профессиональное музыкальное сопровождение» награду получил глава Халитовского сельского поселения Кунашакского муниципального района Ахмат Шавалеев. В номинации «За лучшее театрализованное решение номера» – глава Нязепетровского городского поселения Александр Коростелёв.

Дипломы лауреатов третьей степени получили: глава Новомирского сельского поселения Троицкого муниципального района Вера Гельмель и председатель собрания депутатов Карабашского городского округа Дмитрий Шуткин.

Дипломы лауреатов второй степени получили: глава Травинского сельского поселения Чебаркульского поселения Сергей Ежов и председатель собрания депутатов Новоуральского сельского поселения Варненского сельского поселения Наталья Чухлиева.

Дипломы лауреатов первой степени получили: глава Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Наталья Шаюкова и председатель собрания депутатов Нязепетровского муниципального района Сергей Кравцов.

Гран-при областного фестиваля «Соло с главой» завоевала председатель собрания депутатов Гривенского сельского поселения Нязепетровского муниципального района Рита Зайнулина с песней «Земля как ситцевая скатерть».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/glavy-poseleniy-chelyabinskoy-oblasti-prinyali-uchastie-v-festivale-solo-s-glavoy-41500