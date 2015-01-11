» Вандализм или халтура в Детском парке?

На популярном городском сайте озерчане возмущаются по поводу образовавшихся повреждений нанесённого совсем недавно специального покрытия на долгожданной площадке от фонда "Обнажённые сердца".

Высказываются предположения, что при укладке не были соблюдены технические требования, либо сам материал не предназначен для использования на улице.

"Я так думаю, что под такой слой этого покрытия попала вода - ночью превратилась в лёд. Днем растаял лёд - покрытие вспучилось - и стоило по нему пройти - и вот результат. Вандализм - это действия администрации...что позволила за такие деньжищи сделать не покрытие, а...", - пишет озерчанка Ольга.

"Больше похоже не на вандализм, а потоптавшиеся из интереса детские ножки по пузырю из этого покрытия. Действительно, схалтурили. Не для Уральского климата это покрытие", - предполагает читательница Дарья.

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