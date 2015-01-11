Информация о проведении публичных слушаний

Озерчан приглашают на публичные слушания.

16 ноября 2017 года в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, состоятся публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения О-1 на зону застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2 применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1, в целях размещения индивидуального жилого дома.

Начало регистрации участников публичных слушаний в 16-45.

Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы Озерского городского округа от 30.08.2017 № 7, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков приглашает заинтересованных лиц и жителей Озерского городского округа принять участие в публичных слушаниях.

Комиссия по подготовке

Проекта правил землепользования

и застройки на территории

Озерского городского округа