От детских рисунков веет творчеством и теплом

Пятый год подряд Озерский городской округ принимает участие в областном проекте «Рождественская сказка». Главная цель праздничной акции, организованной Министерством культуры Челябинской области – подарить праздник детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

В минувшую пятницу, 3 ноября в Центральной городской библиотеке завершился отборочный тур конкурса рисунков «Рождественская сказка». По традиции, победители конкурса будут приглашены для участия в выставке на Губернаторской Рождественской ёлке, которая состоится 7 января 2018 года в театре оперы и балета им. Глинки (г. Челябинск).

Губернаторские Рождественские ёлки пройдут в Челябинске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карталах, Кыштыме, Магнитогорске, Троицке, Сатке, Усть-Катаве и Южноуральске, их организаторы готовят не только праздничную программу, но и формируют специальные подарки для детей.

Всего в конкурсе приняли участие 38 работ на Рождественскую тематику, присланные учащимися СОШ № 21, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 202, станции юных техников, филиала «Дружба» ДТДиМ, детской художественной школы. Все рисунки сделаны с душой, с любовью, от всех веет теплом домашнего творчества. Авторами рисунков стали учащиеся в возрасте от 7 до 16 лет.

Наталья Сальникова, начальник управления культуры администрации Озерского городского округа:

- Приближается Новый год и Рождество – самые добрые и семейные праздники. Мы ждем чудес и исполнения самых заветных желаний. Мы благодарим всех детей, педагогов, родителей и руководителей учреждений, принявших участие в конкурсе.

Победители муниципального отборочного конкурса рисунков:

«Рождественский ангел», Балабина Варвара, МБОУ «СОШ № 21»

«Рождественской утро», Шишкин Лев, МБОУ «Лицей № 39»

«Рождение», Романцова Анастасия, МБОУ «СОШ № 24»

http://www.ozerskadm.ru