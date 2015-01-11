Несчастный случай на льду

7 ноября 2017, в 14.33, в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от очевидца с сообщением, что на озере Булдым в камышах под лед провалился человек. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей и скорая помощь.

Спасатели с помощью очевидца нашли рыбака (1939 г.р.) в камышах без признаков жизни, транспортировали его к берегу, передали медикам. Медицинские работники констатировали смерть. Причина смерти устанавливается.

Уважаемые озерчане!

Начался процесс ледостава, но не стоит забывать, что водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого или зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цветов ненадежен. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания!

Пока не установились длительные устойчивые холода без оттепелей, нельзя гарантировать безопасность на осеннем льду.

Не рискуйте самым дорогим, что у вас есть – жизнью!

Вода ошибок не прощает!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, звоните 112 с мобильного телефона

http://www.ozerskadm.ru