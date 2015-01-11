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Озерск начал подготовку к Новому году

В понедельник основной темой аппаратного совещания стала подготовка округа к встрече нового года, до наступления которого осталось несколько недель. Евгений Щербаков дал поручение начальникам профильных управлений администрации продумать праздничное оформление муниципальных учреждений образования, спорта и культуры, а также подготовить план мероприятий для детей и взрослых на период новогодних каникул.

Особое внимание глава округа уделил взаимодействию муниципалитета с предпринимательским сообществом. Евгений Щербаков поручил начальнику управления экономики Александру Жмайло обсудить с представителями малого и среднего бизнеса возможности новогоднего оформления предприятий сферы торговли и бытовых услуг.

В связи с тем, что зимой 2018 года планируется начать работу по демонтажу трибун на стадионе «Строитель», а также приступить к выполнению комплекса подготовительных работ к будущему строительству ледовой арены «Высота», каток для жителей округа в этом году будет залит в Парке культуры и отдыха на стадионе «Труд».

В ближайшее время на стадион «Труд» будет перевезено оборудование, в том числе и спортивный инвентарь для выдачи на прокат, – прокомментировал ситуацию начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов. – Прокат будет организован в административном здании, от здания к катку будет обустроен комфортный спуск. В прошлом году было смонтировано оборудование для освещения стадиона в вечернее время, также будет включатся музыка. Кроме того, будут приобретены гирлянды для декоративного освещения территории катка и украшения растущих вокруг него сосен.

О строительстве ледовых городков в городе и посёлках Озерского городского округа информацию представил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. Он отметил, что по расположению городков в этом году изменений не будет:

Традиционно основной ледовый городок будет расположен в Озерске в районе городского пруда на проспекте К. Маркса, а также в посёлках Татыш, Метлино и Новогорный. В посёлке Новогорный акционерная компания «Фортум» взяла на себя пятьдесят процентов расходов, связанных со строительством в посёлке новогоднего городка.

В этом году будет два распорядителя бюджетных средств – это управление капитального строительства и благоустройства и управление культуры администрации. Состоялось рабочее совещание, на котором были определены зоны ответственности между профильными подразделениями, в настоящее время необходимо приступить к реализации намеченных планов. На этой неделе запланировано заседание депутатского корпуса, на котором будет рассмотрен проект решения с предложением направить на строительство ледовых городков, приобретение новогодних ёлок и элементов иллюминации 2,8 млн рублей. Главное, чтобы не подвела погода, чтобы на озере был лёд, из которого будут возводиться сооружения для новогодних городков.

Евгений Щербаков обратился к бизнес сообществу с предложением подключиться к этой работе:

Если среди озерских предпринимателей, по примеру ОАО «Фортум», есть желающие проявить социальную активность и заявить о себе в повестке городских событий, мы готовы рассмотреть любые предложения и подсказать, каким образом можно это сделать.

http://www.ozerskadm.ru

Озерск начал подготовку к Новому году

Озерск начал подготовку к Новому году

Озерск начал подготовку к Новому году

Озерск начал подготовку к Новому году

Озерск начал подготовку к Новому году

Озерск начал подготовку к Новому году

Озерск начал подготовку к Новому году

Ключевые теги: аппаратное совещание.

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Комментарии (1)

Гость,

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