В ритмах эстрады

15 ноября в рамках филармонического цикла «Музыкальные среды» состоится концерт эстрадной музыки. Это будет яркий, красочный калейдоскоп исполнителей – солистов и ансамблей, жанров и стилей и, конечно же, изумительной музыки, которая всегда гарантирует отличное настроение, потому что это музыка эстрады, музыка, которая пользуется особой популярностью в силу своей доступности, легкости восприятия и удивительной яркости.

В этой музыке никогда не бывает серо-черных красок, наоборот, она открывает огромный радужный мир и дает ощущение радости жизни. Эта музыка – праздник!

Гости предстоящего концерта – учащиеся и преподаватели эстрадного отделения ДМШ №1, которым руководит Валерия Черкашина. Свой первый день рождения эстрадное отделение школы отметило в сентябре 2007 года. Именно в этом учебном году на отделение были приняты первые учащиеся. Кто-то из них хотел заниматься эстрадным вокалом, а кто-то жаждал играть на разных инструментах: на ударных, синтезаторе, саксофоне или гитаре. Так что в нынешнем году отделение отмечает свой первый, пусть небольшой, но красивый юбилей – 10 лет. Этой дате музыканты посвящают свой концерт.

Прозвучат произведения Александра Цфасмана и Тото Кутуньо, Лероя Андерсена и Ришара Гальяно, Яниса Лусенса и Марка Сноу.

Всех, кто любит хорошую музыку, приглашаем на эстрадный концерт в колледж искусств 15 ноября в 19.00.

Адрес колледжа: ул.Космонавтов, 10.

Музыковед Людмила Величко

http://артколледж74.рф