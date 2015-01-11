Московский художник займется реставрацией картин челябинского музея

21 ноября художник приступит к работе. Реставрации подвергнутся живописные полотна Серафимы Рянгиной «У шахтной печи» и «Цех производства кирпича», а также полотно Бориса Яковлева «Рудник. Сатка». Проект реализуется под патронажем МГХПА имени С.Г. Строганова. Воплощение идеи стало возможным благодаря группе «Магнезит» и фонду поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание». Картины были созданы в 30-х годах прошлого века. Рянгину и Яковлева, как и многих мастеров той эпохи, покорил размах индустриального строительства. Результатом творческого десанта на Урал стали производственные пейзажи и портреты людей труда, экспонировавшиеся на знаковой выставке «Урало-Кузбасс в живописи» в 1935-1936 годах. «Картины нуждаются в серьезной реставрации, состояние не позволяло их демонстрировать и долгие годы произведения провели в запасниках музея. Мы благодарны группе «Магнезит» и фонду «Собрание» за возможность «вернуть к жизни» прекрасные картины классиков советского искусства. Далеко не всегда удается найти понимание музейных проблем и готовность помочь в их решении на столь высоком профессиональном уровне, – отметил директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко. – Также следует отметить, что участие в процессе восстановления полотен станет полезным опытом для наших реставраторов. Прекрасно, что три уникальных полотна смогут, наконец, увидеть, посетители как «живых», так и виртуальных экспозиций нашего музея». Реставрация картин будет проходить в картинной галерее Челябинского музея изобразительных искусств (ул.Труда, 92а) с 21 ноября по 2 декабря. В 2018 году Челябинский государственный музей изобразительных искусств, при поддержке группы «Магнезит» и фонда «Собрание», планирует демонстрацию произведений «на месте событий», в городе Сатка Челябинской области. Для справки: Рянгина Серафима Васильевна (1891-1955) – советский живописец. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955). Писала жанровые полотна, посвященные труду и быту советских людей («Обед рабочего», 1927, «Подруги», 1945, - оба в ГТГ), портреты, пейзажи, натюрморты. Борис Николаевич Яковлев (1890-1972) – русский художник-пейзажист. Одним из первых советских художников обратился к жанру индустриального пейзажа, воспевающего «романтизм» социалистического строительства. Его известные работы также на тему индустриализации страны: «Транспорт налаживается» (1923 год) и лирический пейзаж «Пашня» (1950-е годы). Гузанов Филипп Владимирович – живописец и художник-реставратор, занимается реставрацией монументальной и станковой темперной и масляной живописи.