К юбилею Франца Шуберта

В 2017 году исполнилось 220 лет со дня рождения великого австрийского композитора Франца Шуберта. Вечер фортепианной музыки, который пройдет 22 ноября в рамках цикла «Музыкальные среды», полностью посвящен творчеству Шуберта. Участники концерта лауреаты Международных конкурсов Ирина Сабаева и Ирина Борейко исполнят сольную и ансамблевую музыку великого австрийца.

Автор 9 симфоний, нескольких опер, полутора десятков квартетов, 7 месс, Шуберт выступил как преемник лучших венских классических традиций. Однако в историю искусства он вошел как один из основоположников музыкального романтизма. В его творчестве органично сочетаются академический подход и новая для того времени демократическая направленность. Темы произведений берутся из жизни простого человека, а музыкальный язык опирается на народные интонации. Благодаря Шуберту на концертную эстраду выходят жанры вокальной и фортепианной миниатюры, на новый художественный уровень поднимаются сочинения для домашнего музицирования. К последним относятся как сольные пьесы: многочисленные танцы – вальсы, лендлеры, менуэты, экспромты, музыкальные моменты, а также ансамбли для исполнения в 4 руки. В программе концерта прозвучат: Музыкальный момент f-moll, Экспромт Es-dur, ор.90, Экспромт As-dur, ор.142, Лесной царь (транскрипция Ф.Листа), Венгерский дивертисмент, Вальс-каприс, Фантазия f-moll.

Ждем любителей фортепианной музыки 22 ноября, в 19 часов, в концертном зале Озерского государственного колледжа искусств по адресу ул. Космонавтов, 10.

Музыковед Анна Дейнега

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