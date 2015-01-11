DramaClub в «Лондоне»

В четвертый четверг, 23 ноября, в 19:00, в "Нашем доме" прочитают пьесу Максима Досько "Лондон".

Пьеса «Лондон» вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка» (2014) и получила гран-при на «Конкурсе конкурсов» в рамках фестиваля «Золотая маска» (2015).

«Это сюжет о том, как простой белорусский паренек из города Раков получил гран-при в Лондоне за соломоплетение, едет в Великобританию и ужасно тоскует по родине, не принимая ничего из западной реальности, столь не похожей на свою, сугубо белорусскую действительность. В пьесе показано как работает окопное сознание, чистая герметика, самозамыкание».

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