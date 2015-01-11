Проверят сирены

Вниманию жителей округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: 27 и 28 ноября 2017 будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска, с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Информация предоставлена цехом связи ФГУП «ПО «МАЯК»

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