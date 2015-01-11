«Алфавитные беспорядки» в Озерске

Десять лет назад перед зданием администрации возникла «Аллея Почета». На торопливо вкопанных мемориальных плитах были выбиты имена почетных граждан Озерского городского округа.

Дело хорошее.

Дело нужное.

Правда, по сложившейся традиции, сделано без привлечения интеллектуальных ресурсов.

Это и понятно: спешили сильно, думать некогда. А спешили потому, что контрольно-ревизионное бюро дышало в затылок, так и норовя схватить не то за руку, не то за горло расторопных «специалистов» из «бригады Чернышева». По всем документам мемориал был уже принят и запущен в действие, а работы оплачены, тогда как под него только-только начали копать ямки…

Долго ли коротко, но вот плиты установлены, ладоши отхлопаны, холодный пот утёрт.

Одно плохо: фамилии почетных граждан расположены в алфавитном порядке. Да, для телефонного справочника это было бы нормально. Было бы нормально и для мемориала, в том случае, если бы присвоение звания «почетный гражданин» на территории нашего ЗАТО завершилось. Но ведь это не так. И последующие (после установки плит) фамилии уже стали выбиваться из «алфавитного строя».

Понятно, что единственно правильным вариантом было размещение фамилий не в алфавитном, а в хронологическом порядке: кто раньше получил звание, тот раньше и в списке. И тогда не бросалась бы в глаза эта нелепица. Но «чернышевцам» было не до хронологии.

Это – тогда.

Но что мешает исправить эту досадную благоглупость сегодня? Всего-то: поднять архивы, правильно составить список, заказать накладки из гранита (благо, контор, занимающихся гравировкой по камню в Озерске предостаточно) и довести хорошее дело до ума. Чтобы не стыдно было. Ведь не все же горожане пробегают мимо этого здания с закрытыми глазами. Да и гости города, неровен час, могут сюда заглянуть… А тут… Такая непочетная почетность в алфавитном беспорядке…

Александр Волынцев