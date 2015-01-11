Как озерчане билеты на чемпионат покупали

5 декабря старует второй этап продажи билетов на Чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Первый этап продаж стартовал 14 сентября и завершился 28 ноября. Второй этап продаж будет разделен на два периода - с 5 декабря по 31 января и с 13 марта по 3 апреля. Если во время первого периода второго этапа продаж количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки. При этом сообщается, что для резидентов России будут доступны в том числе билеты четвертой категории, т.е. с самой низкой ценой.

Всего болельщикам досталось 622 117 билетов. Их распределяли путем случайной жеребьевки. По её итогам 57 процентов билетов получили фанаты из России. Остальные достались иностранцам. В первую десятку зарубежных обладателей билетов на матчи вошли любители футбола из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции. Болельщиков из Китая, США, Израиля и Финляндии не смутило даже то, что их сборные не смогли пробиться на чемпионат мира по футболу.

Не секрет, что озерчане давно и активно посещают крупнейшие спортивные события мира. Мы решили узнать у одного из ярых футбольных болельщиков Владимира, легко ли ему достались билеты на предстоящий Чемпионат, и с какими сложностями он столкнулся во время их покупки.

На его взгляд, ФИФА слишком рано выпустила билеты в продажу, ведь на момент старта 1-го этапа продаж многие матчи ещё не состоялись, не все команды прошли стыковочный отбор. Грубо говоря, болельщики были вынуждены приобретать "кота в мешке", не зная, на какой матч в итоге они попадут. Ещё один существенный недостаток - это непонятная ситуация с местами, ведь неизвестно, как они будут распределяться . Возможно, с друзьями-болельщиками придется расстаться на время матча и отправиться по разным местам и трибунам.

Чтобы купить билет на ЧМ-2018, пришлось "отсидеть" в очереди на сайте около 1,5 часов. Владимир решил не терять время и сразу совершить покупку в первый же этап из-за опасений не попасть на Чемпионат. В итоге, ему и его друзьям достались билеты 3-й категории за 6300 рублей на, пока, неизвестный матч в Екатеринбурге. Билеты более высоких категорий уже существенно бы "били" по карману. Все ждут появления 4-й категории по цене 1280 рублей. По-иному обстояли дела в 2012 году при покупке билетов на Чемпионат Европы по футболу, который прошёл в Украине. Продажа, а, вернее, уже перепродажа билетов была достаточно свободной.

Ещё одним минусом озерчанин назвал то, что за паспортом болельщика придётся ехать в Екатеринбург, ведь Озёрск не попал в список городов, куда данный документ может быть доставлен Почтой России.

Существенным же плюсом озёрский болельщик назвал бесплатный трансфер посредством поездов между городами-участниками ЧМ-2018. Но опять же, проезд может быть осуществлён только при наличии билета на матч.

Напомним, что Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Александра Лебедева