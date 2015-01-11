Суд обратил в доход РФ имущество сотрудницы озёрской полиции

Вчера Озерский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора ЗАТО г.Озерск Челябинской области об обращении в доход государства имущества сотрудника полиции, занимающего должность федеральной государственной службы, Дианы К.

По результатам проведенной прокуратурой ЗАТО г.Озерск проверки выявлен факт несоответствия расходов сотрудника полиции Дианы К., занимающего должность федеральной государственной службы, и ее близких родственников их доходам.

Установлено, что в 2015г. ею приобретены объект недвижимости, два автотранспортных средства, однако доказательств, подтверждающих приобретение Дианой К. данного имущества, указанного в ежегодно предоставляемых сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих и несовершеннолетних детей, на законные доходы, ей самой и ее сожителем не предоставлено.

В соответствии с решением суда в доход Российской Федерации обращены принадлежащие на праве собственности Дианы К.: легковой автомобиль ТОЙОТА TOYOTA LAND CRUISER 200, легковой автомобиль ТОЙОТА TOYOTA RAV 4, квартира.

Решение суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба Озерского городского суда